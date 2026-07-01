Norma Flores Allende presenta en Asunción su obra “Veo el volcán que siempre se aleja”

El libro, editado en Paraguay por Arandurã, será presentado en el espacio ubicado sobre Humaitá 991 casi Colón, en Asunción. Durante el encuentro participará de manera virtual el escritor salvadoreño Otoniel Guevara, mientras que de forma presencial acompañarán la presentación los escritores paraguayos Estela Asilvera y Luiz Brizuela. La velada contará además con la participación musical de la violinista Raquel Arias.

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“Veo el volcán que siempre se aleja” fue publicado originalmente en Honduras en 2024 por la Editorial La Chifurnia. La obra reúne textos literarios que exploran las huellas de la guerra, la memoria y la infancia en El Salvador, un territorio marcado por décadas de violencia. A través de una escritura que transita entre lo poético y lo narrativo, la autora aborda temas como el exilio, la construcción de la identidad, la desobediencia y el duelo frente a un pasado atravesado por la muerte.

Una mirada a la memoria y las heridas familiares

Según la presentación editorial, los textos proponen un recorrido por experiencias en las que lo cotidiano adquiere un carácter extraño y el territorio se convierte en un espacio de enajenación. Las heridas provocadas por los conflictos y la violencia en Centroamérica, y por extensión en América Latina, aparecen reflejadas en las historias familiares y en la memoria colectiva.

La escritora y periodista salvadoreña Lauri García Dueñas destacó que la obra de Flores Allende “combina una fuerza expresiva intensa y un oficio pulcro y sutil, profundamente lírico”. Por su parte, la escritora paraguaya Estela Asilvera señaló que la autora construye una escritura que “lleva aquello que causó dolor, que causa terror y se detiene a observar”. Desde la editorial Arandurã, el editor Cayetano Quattrocchi afirmó que el libro entrecruza inquietudes personales, sociales y políticas a través de una mirada centrada en la experiencia humana.

Trayectoria de la autora

Norma Flores Allende nació en San Salvador en 1989 y reside actualmente en Asunción. En 2016 recibió una mención de honor en el Premio Municipal de Literatura de Asunción por su primera obra, “Memorias del Planeta Extraño”.

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Posteriormente obtuvo reconocimientos en certámenes literarios como Cuentos en Red 2021, organizado por el Centro Cultural de España Juan de Salazar, y el Concurso de Poesía Carmen Soler, en el que obtuvo el segundo lugar en 2022.

También se desempeñó como coordinadora en Paraguay del concurso regional Cuento Digital de la Fundación Itaú entre 2020 y 2023, y como coordinadora voluntaria de la Ruta Rafael Barrett del Ministerio de Educación y Ciencias entre 2022 y 2024.

Ha participado como invitada en ferias internacionales del libro en Montevideo, Buenos Aires y Córdoba, y en 2025 obtuvo el Premio Fundación Itaú de Periodismo Cultural. Actualmente integra el Colectivo Asunción Flores, forma parte del consejo editorial de la revista Liberoamérica y es fundadora de la plataforma Urumbe.