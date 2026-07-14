Nuevo libro analiza al bilingüismo como signo literario paraguayo

“El bilingüismo como signo literario paraguayo” se denomina el libro de Elvira Olmedo Zorrilla, que será presentado este miércoles 15 a las 18:00, en el auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional.

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El material, publicado bajo el sello de la editorial Ediciones de la Paz, será presentado por Fides Gauto y Nelson Aguilera.

El trabajo de Elvira Olmedo Zorrilla, quien es magíster en Lengua y Literatura Latinoamericana por la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se basa en el análisis de la convivencia entre el español y el guaraní en cuatro obras literarias breves.

Las obras analizadas son: Pirulí, de Augusto Roa Bastos; Nilo, de Renée Ferrer; Arribeño del Norte, de Carlos Villagra Marsal; y Los ricos también se mueren, de Maribel Barreto.

La autora destaca que “la convivencia lingüística en la literatura es semántica, morfosintáctica y estética” y que “trasciende lo puramente gramatical para transformarse en forma, tono y visión del mundo”.

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Señala además que “las obras analizadas demuestran que la convergencia lingüística no es arbitraria” y “responde a una necesidad expresiva intrínseca”.