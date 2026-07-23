Lanzan “Niócacude ¿Al revés?“, el libro que propone reconceptualizar el sistema educativo actual

“Niócacude ¿Al revés?" es un ensayo pedagógico de la docente y psicóloga Raquel Argüello Fernández, quien propone en este libro una reconceptualización del espacio educativo en esta era dominada por las respuestas inmediatas de la Inteligencia Artificial (IA) y la sobrecarga de información superficial.

Lea más: Jorge Mendelzon presenta “De pie”, su nuevo libro con “palabras para sostener el alma”

El material será presentado este viernes 24 a las 18:30 en el auditorio “Augusto Roa Bastos” de El Lector (Avda. San Martín c/ Bruselas).

¿Sigue siendo la escuela un lugar donde los jóvenes aprenden a pensar por sí mismos? Este es el planteamiento de la autora, quien propone rescatar el valor de la duda, el diálogo y la empatía en el salón de clases.

También invita a reconvertir la enseñanza tradicional para que los estudiantes aprendan a cuestionar sin miedo y a convivir sin perder su esencia humana

“A través de una mirada sensible y agudo criterio, Raquel Argüello Fernández plantea que la educación es una condición vital para que el ser humano no se olvide de ser, permitiendo convivir en espacios colectivos sin perder la individualidad singular que enriquece a la sociedad”, destacó la editorial El Lector.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Quién es la autora y a quiénes está dirigido el libro?

El libro está principalmente “orientado a docentes, estudiantes, educadores y a todo lector apasionado por la crítica y el despertar de los sentidos”, añadió el sello editorial.

Raquel Argüello Fernández es docente desde el año 2002 y cuenta con una formación en Psicología y Ciencias de la Educación. al ejercicio de la enseñanza, la investigación pedagógica y el análisis de la conducta humana en entornos de aprendizaje.

Es además autora del poemario “En la nada para mi nada” (2024) y de diversos ensayos y artículos académicos científicos publicados entre 2018 y 2025.