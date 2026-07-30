Mario Anic presenta en Asunción su libro “Cuadernos de Zagreb”, este viernes

“Cuadernos de Zagreb” se titula el libro del periodista y escritor Mario Anic que será presentado este viernes en la sede de la Biblioteca Nacional del Paraguay (De las Residentas 820 c/ Perú). El acto será a las 19:30 con palabras del periodista paraguayo Rober Irrazábal y la periodista y docente argentina Mónica Kreibohm.

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Este libro, enmarcado en la colección Los Comienzos del sello editorial De La Paz, encuentra uno de sus ejes más profundos en el diálogo entre Zagreb, la capital de Croacia; Asunción y el nordeste argentino.

El libro nace durante la estadía de Anic en Croacia, pero también alberga la presencia constante de Paraguay, país en el que el autor residió a principios del 2000.

Según detalló, la agenda en la que empezó a escribir este libro la adquirió en Asunción y los recuerdos de las noches de verano paraguayas irrumpen entre los inviernos balcánicos.

La vida cotidiana de la capital paraguaya aparece, en este libro, como un contrapunto afectivo frente a la monumentalidad europea.

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“Más que una crónica de viaje, el libro propone un recorrido por la memoria, los desplazamientos y la construcción de la identidad. En sus páginas, Zagreb no desplaza a Asunción: ambas ciudades conviven y dialogan, convirtiéndose en escenarios desde donde el autor piensa el desarraigo, la pertenencia y los vínculos que sobreviven a la distancia”, detalla un comunicado de prensa.

El mismo añade que “Cuadernos de Zagreb” se inscribe en la tradición de los cuadernos literarios, una forma de escritura en la que se combinan la observación, el ensayo, la memoria, el diario de viaje y la reflexión personal.

Este encuentro en Asunción será muy especial para el autor, ya que desarrolló parte de su trayectoria profesional en Paraguay, siendo parte de medios de comunicación y proyectos editoriales.