Presentan libro que recoge la historia del colectivo “Mujeres por la Democracia”

El libro “Mujeres por la Democracia. Voces de un tiempo” se presentará este viernes a las 17:00 en el local de Fausto Cultural (Eligio Ayala 1060 e/ Brasil y Estados Unidos).

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Teresa Gustafson Pérez y Graciela Estigarribia comparten la autoría de este libro que reúne material gráfico y documental acerca del colectivo Mujeres por la Democracia, que fue fundado en 1986 por mujeres de distintos partidos políticos con el objetivo de luchar contra la dictadura y acompañar las reivindicaciones por los Derechos Humanos en el Paraguay.

En el prólogo, escrito por Pablo Garozzo, se señala que “la historia de las luchas por una sociedad más justa, solidaria y democrática en el Paraguay es, en definitiva, un relato necesariamente polifónico”.

“Lo que especialmente caracteriza a MXD, es haber sido un espacio donde la pluralidad ideológica se constituye en una experiencia real, que alienta la participación y unión de mujeres de sectores que no tenían una militancia tan activa o carecían de pertenencia partidaria, así como otras provenientes de distintos partidos, incluso del Partido Colorado”, añade.

El libro registra los inicios del colectivo, así como los testimonios de diversas integrantes como Montserrat González Oddone, Rafaela Guanes de Laíno, Susana Romero Arza, María del Pilar Callizo López Moreira y Gloria Heisecke.

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También presenta el listado de las integrantes y sus fotografías, así como recortes de publicaciones periodísticas en torno al colectivo.