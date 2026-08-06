Música
06 de agosto de 2026 a la - 15:14

Mangoré será recordado con la proyección de un documental en Asunción

El compositor y guitarrista Agustín Pío Barrios, "Mangoré"
El compositor y guitarrista Agustín Pío Barrios, "Mangoré".

A 82 años del fallecimiento de Agustín Pío Barrios “Mangoré”, la Casa Bicentenario de la Música ofrecerá una proyección gratuita del documental Santo de la Guitarra. La historia fantástica de Agustín Barrios Mangoré, una producción que recorre la trayectoria y el legado del reconocido compositor y guitarrista paraguayo.

Por ABC Color

La función se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, a las 19:00, en la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, dependiente del Centro Cultural de la República El Cabildo. El acceso será libre y gratuito, en el marco de las actividades conmemorativas por el 82º aniversario del fallecimiento de quien es considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la guitarra clásica.

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Dirigido por Carlos Salcedo Centurión y producido por el Centro de Proyectos Barrios Mangoré, el documental propone un recorrido por la vida, la obra y la proyección internacional del músico paraguayo. A lo largo de sus 120 minutos reúne testimonios de investigadores, discípulos y artistas, además de un itinerario que abarca Paraguay, El Salvador y otros países de América y Europa, donde Barrios desarrolló parte de su carrera y consolidó su reconocimiento.

El audiovisual también incorpora registros históricos, documentos inéditos y una banda sonora integrada por grabaciones originales de Mangoré, junto con interpretaciones de Cayo Sila Godoy, Felipe Sosa, Richard Stover y Lito Barrios.

Nacido en 1885 y fallecido en 1944, Agustín Pío Barrios “Mangoré” es una de las figuras más importantes de la música paraguaya y uno de los grandes referentes de la guitarra clásica del siglo XX. Composiciones como “La Catedral, Danza Paraguaya y Las Abejas” continúan formando parte del repertorio habitual de concertistas de todo el mundo, consolidando un legado que trasciende fronteras y generaciones.

La actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de Relaciones Culturales y Turismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Guitarras del Corazón.