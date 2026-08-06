Mangoré será recordado con la proyección de un documental en Asunción

La función se llevará a cabo este viernes 7 de agosto, a las 19:00, en la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, dependiente del Centro Cultural de la República El Cabildo. El acceso será libre y gratuito, en el marco de las actividades conmemorativas por el 82º aniversario del fallecimiento de quien es considerado una de las figuras más influyentes de la historia de la guitarra clásica.

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Dirigido por Carlos Salcedo Centurión y producido por el Centro de Proyectos Barrios Mangoré, el documental propone un recorrido por la vida, la obra y la proyección internacional del músico paraguayo. A lo largo de sus 120 minutos reúne testimonios de investigadores, discípulos y artistas, además de un itinerario que abarca Paraguay, El Salvador y otros países de América y Europa, donde Barrios desarrolló parte de su carrera y consolidó su reconocimiento.

El audiovisual también incorpora registros históricos, documentos inéditos y una banda sonora integrada por grabaciones originales de Mangoré, junto con interpretaciones de Cayo Sila Godoy, Felipe Sosa, Richard Stover y Lito Barrios.

Nacido en 1885 y fallecido en 1944, Agustín Pío Barrios “Mangoré” es una de las figuras más importantes de la música paraguaya y uno de los grandes referentes de la guitarra clásica del siglo XX. Composiciones como “La Catedral, Danza Paraguaya y Las Abejas” continúan formando parte del repertorio habitual de concertistas de todo el mundo, consolidando un legado que trasciende fronteras y generaciones.

La actividad cuenta con el apoyo de la Dirección de Relaciones Culturales y Turismo del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Guitarras del Corazón.