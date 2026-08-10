Literatura
10 de agosto de 2026 a la - 15:34

Estos son los talleres virtuales de escritura que ofrece la Biblioteca Roosevelt del CCPA

Vista de la biblioteca Roosevelt del CCPA, que cuenta con materiales en inglés y en español a disposición de sus socios.
Vista de la biblioteca Roosevelt del CCPA, que cuenta con materiales en inglés y en español a disposición de sus socios.Archivo, ABC Color

La Biblioteca Roosevelt del CCPA comienza esta semana dos nuevos talleres virtuales de escritura, los cuales serán dictados por la escritora y docente Irina Ráfols.

Por ABC Color

El Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA), a través de su Biblioteca Roosevelt, ofrecerá desde esta semana dos nuevos talleres literarios dictados por la escritora Irina Ráfols.

Según informó el CCPA, en estos talleres se podrá analizar estructuras y descubrir qué hace memorable a una historia breve, desarrollar la capacidad de síntesis sin perder profundidad, aplicar recursos creativos para potenciar la escritura, etc.

Este lunes 10 se pondrá en marcha el Taller de Poesía y prosas poéticas. El taller está dirigido a jóvenes y adultos desde los 14 años y las clases serán los días lunes de 19:00 a 20:30 (hora de Paraguay).

Mujer con cabello rizado y oscuro, sonriendo con camisa verde en un entorno interior formal.
La escritora Irina Ráfols está a cargo de los talleres virtuales que se inician esta semana.

En tanto, este martes 11 comenzará el Taller de microcuentos. La actividad también está dirigida a jóvenes y adultos a partir de los 14 años y las clases serán los martes de 19:00 a 20:30.

En ambos talleres se producirán textos, los cuales se leen y se comentan, recibiendo orientaciones y consejos. Las clases quedarán grabadas y, al final, se emitirá un certificado con validez de horas cátedra.

La inversión por cada taller es de G. 200.000 mensuales y los interesados en participar deben completar un formulario online. También se puede contactar al (0986) 242-204.