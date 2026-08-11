Premios Carmen Soler 2026: convocatoria abierta para poesía inédita

El Colectivo Asunción Flores (CAF) abrió la convocatoria para una nueva edición de los Premios de Poesía Carmen Soler, certamen que organiza desde 2017 y que en esta edición vuelve a convocar a participantes de todo el mundo. La propuesta contempla dos categorías, guaraní y español, y admite poemas en prosa o en verso, con temática libre.

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La participación está dirigida a personas mayores de 18 años y es individual. Cada participante podrá presentar una sola obra, que deberá ser inédita, es decir, no haber sido publicada previamente, difundida en redes sociales, leída en actos públicos ni presentada en otros concursos. Las bases también establecen que no serán admitidos textos que promuevan el odio, el racismo, la discriminación o la violencia.

¿Cómo presentar las obras?

Los trabajos deberán presentarse en formato PDF y ocupar una sola página A4, con un tamaño de letra de entre 11 y 13 puntos. El envío se realiza exclusivamente por correo electrónico a poesia.carmen.soler@gmail.com, con el asunto “Registro para ed2026 Premios de Poesía Carmen Soler”. La convocatoria recibirá postulaciones hasta el 5 de octubre de 2026 a las 23:59, hora de Paraguay.

Para participar se deben enviar dos archivos separados: uno con la obra y otro con el perfil del autor. El archivo correspondiente al poema no debe incluir el nombre del participante, ya que los datos personales se consignan en el documento de perfil. Este último contempla información como nombre, seudónimo, nacionalidad, fecha de nacimiento y datos de contacto, además de una breve reseña biográfica.

Sobre los premios Carmen Soler 2026

En cuanto a los reconocimientos, el jurado seleccionará un ganador en cada categoría. Los premios incluyen una medalla, certificado de reconocimiento, un libro especial y G. 200.000, o su equivalente en moneda del país de residencia para quienes viven en el extranjero. También se otorgarán las menciones especiales “Santiago Dimas Aranda”, destinada a una obra de poesía social, y “Elvio Romero”, para una obra de poesía comprometida, ambas sin distinción de idioma.

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Las obras serán evaluadas por un jurado independiente, cuya identidad se mantendrá en reserva hasta la premiación. Las bases establecen que el fallo será definitivo e inapelable.

Los interesados pueden consultar las bases completas y preparar sus postulaciones teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la organización. Más información en las redes sociales del Colectivo Asunción Flores (CAF).