Libroferia Encarnación: agenda cargada de atractivos eventos, lanzamientos de libros y mucha cultura

Entre los eventos más destacados de este jueves, en la Libroferia Encarnación, se encuentra la presentación del nuevo libro de Jorge Mendelzon, “De pie: palabras para sostener el alma”. El encuentro con el autor y empresario asunceno será desde las 18:30. El empresario, que en 2023 lanzó “La sabiduría del dolor”, recoge en este nuevo material sus experiencias en el periodo que él mismo define como “el más duro de mi vida”.

La obra aborda cómo convivir con una enfermedad que no da tregua. El empresario lleva más de dos décadas luchando con una sinovitis villonodular pigmentada, una afección en la rodilla derecha que lo llevó a realizarse unas 34 intervenciones quirúrgicas.

El libro consta de 200 páginas y apunta a trasladar a los lectores al territorio más íntimo del autor: los últimos 15 meses de su tratamiento, la etapa en que se sintió más vulnerable.

El prólogo fue escrito por Juan Francisco Facetti, amigo del autor y embajador de Paraguay ante la República de Austria. En su texto, el mismo señaló la importancia del testimonio de Mendelzon en este tiempo que “prioriza la autonomía, el rendimiento y el control, y que descarta profundamente la fragilidad, la dependencia y el deterioro físico”.

El evento además propone una exposición inmensa de libros que está a disposición del público, mientras que en paralelo se celebran encuentros y presentaciones en el Campus Urbano de la Universidad Autónoma de Encarnación.

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Libroferia continúa

La intensa agenda de la Libroferia Encarnación se extiende hasta el próximo domingo, con grandes presentaciones de libros y artistas.

Este sábado será otro momento esperado con la presentación del dúo musical Purahéi Soul, que llegará a amenizar la noche del evento que cada año cautiva a más de 20.000 personas y que acerca la literatura y el conocimiento a todos los interesados.

Este año, 65 proyectos participan del concurso “Vamos a la Libroferia Encarnación”, permitiendo a los niños y jóvenes trabajar las obras en clase y conocer a los autores en persona. Estos proyectos proponen libros para trabajarlos en aula y conocer a los escritores durante la celebración de la Libroferia.