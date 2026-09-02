Hospital General de Itapúa: médicos renunciantes y preocupación ante posible colapso del sistema de salud

El director del Hospital General de Itapúa (HGI), Juan María Martínez, refirió que, tras la puesta a disposición de los cargos de jefaturas del centro asistencial, la atención no se verá afectada. Esto debido a un acuerdo al que llegaron con los sindicalistas.

En el acuerdo figura un compromiso de presentar renuncia a sus cargos administrativos, pero no dejar de atender en consultorios. Esto generará un impacto en la gestión interna del hospital, pero se intenta afectar lo menos posible al paciente, puntualizó.

Sobre la renuncia de médicos del sistema de Salud Pública en país, indicó que es preocupante, porque los dejan atados de manos en caso de que se necesite derivar a pacientes en especialidades con las que no se cuenta en el HGI, como cirugía pediátrica.

La dirigente sindical Eliza Núñez explicó que este jueves participarán con líderes de Itapúa del Sindicato en la asamblea para determinar si irán nuevamente a una huelga, ante la falta de consideración a sus reclamos por parte del Gobierno

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Apoyan la huelga, pero piden mejoras

Pacientes del HGI, en su mayoría, expresaron mensajes de apoyo hacia los médicos. Resaltaron que el nivel de atención en el nuevo hospital es muy alto y, por ese valor, indican el merecimiento y la validez del reclamo de sus médicos.

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Hernestina Figueredo, de Encarnación, dijo que “faltan muchos especialistas acá que ojalá algún día haya rubro para que pueda tener, como cirujano pediátrico, oftalmólogo pediátrico, especialista en estrabismo en niños. Hay falencias, pero ojalá que Dios quiera que se consigan”, sostuvo.

Sobre las huelgas expresó que “como paciente me siento preocupada porque sé lo que es el trabajo de los médicos, ellos estudian muchísimos años para recibirse, para poder hacer la residencia, son más de 12 años, y si llegan a una especialidad, más todavía. Vale la pena apoyarles como pacientes, yo creo que todos deberíamos estar al lado de ellos apoyándoles”, manifestó.

El ingeniero agrónomo Milo Hofman, por su parte, indicó que es necesario ajustar los detalles del agendamiento de turnos. “A veces hay problemas en el Call Center, a veces no se puede comunicar. A veces se espera una hora o una hora y media”, explicó.

Entretanto, sobre el reclamo de los médicos, puntualizó que “la salud tendría que tener prioridad de parte del Gobierno; honestamente, desde mi punto de vista, es una vergüenza lo que le pagan a los profesionales médicos. Acuérdense que en la época de la pandemia ellos eran nuestros héroes, arriesgaron sus vidas por nosotros e incluso muchos personales de blanco murieron atendiendo a la gente. Eso ellos no se merecen”.

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Exige respeto

María Arrúa (78), relató que hace un mes consiguió turno, pero al llegar al hospital le dijeron que no hay anestesiólogo y que probablemente no podrían hacerle su estudio.

“Tenemos que agradecer que por lo menos tenemos el hospital, dicen. No, agradecer no. ¡Qué bueno el hospital, qué buena la obra, pero cada persona nos merecemos respeto!“, expresó.

Refirió que no puede ser que a su edad todavía tenga que pasar por este tipo de situaciones. Reflexionó que “nosotros somos los culpables, no el Gobierno, porque no hablamos, tenemos que hablar, pedir con decencia y con amor lo que nos corresponde, a mí me duele un montón eso porque así no debe ser nuestro país”.

Solo en el HGI consigue atención

Mariana Jara (82), oriunda de General Artigas, dijo en idioma guaraní: «Mombyrygui aju, oimene la 10 vece ma aha ha aju. Siempre asegui, mombyryeterigui aju, pero ape mante arekota solución. Otro lado ndaipóri voi mba’eve. A las 6:00 jaroima ko’ápe, che arekóma va’ekue che turno. Oñantendero cherehe iporâta porque mombyrygui aju. Hi’a ha’u la pohamí mba’e».

En pocas palabras, Mariana Jara detalló que concurrió en varias ocasiones al HGI porque en el local asistencial público de su distrito, General Artigas no consigue atención; solamente puede conseguir atención en el HGI. A pesar de la distancia recorrida para llegar a Encarnación, aguarda por horas y espera que, por lo menos en esta ocasión, la puedan atender y entregarle medicamentos para sus dolencias.

“Culpa del Gobierno de Santi Peña”

Matilde Irala, de San Pedro del Paraná, acompañó a su tío durante su tratamiento oncológico en el HGI. La ciudadana lamentó la situación que atraviesan los médicos.

“La semana pasada fue muy triste viendo que nuestros doctores, a quienes siempre venimos a pedir auxilio, no estaban. Lo que a mí me duele es que nosotros, los pacientes, no les hemos apoyado. Pero creo que si siguen, el pueblo se va a levantar contra el Gobierno, porque es culpa del Gobierno de Santi Peña”, refirió.