Escritoras Paraguayas Asociadas presenta “Bosque de Letras”, un volumen colectivo de prosa y poesía

La cita tendrá lugar a las 19:00 en el local de la Universidad Iberoamericana (Unibe), ubicada en 15 de Agosto esquina Ygatimí. Durante la velada, la presentación y los comentarios sobre la obra estarán a cargo de Estela Kobs, Carmen Cáceres y Carla Molinas, quienes se encontrarán acompañadas por miembros de la Comisión Directiva de EPA.

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Tal como señala Carmen Cáceres en los liminares del volumen, este cuarto libro colectivo de la gestión 2024–2026 representa “mucho más que una simple compilación de textos”.

Cáceres explicó que la obra “constituye la evidencia palpable de un proyecto compartido y un espacio donde la literatura se erige como un puente entre sensibilidades y miradas diversas”. La edición responde al doble propósito de visibilizar las voces de las asociadas y, al mismo tiempo, “despertar la sensibilidad de los lectores frente a las problemáticas medioambientales contemporáneas”.

El origen de este frondoso mosaico literario se gestó a partir de una preocupación concreta: la amenaza de deforestación que en su momento cernió peligro sobre la Plaza Uruguaya, pulmón verde e histórico de Asunción.

Ante esta inquietud, numerosas escritoras respondieron con textos inspirados en la pérdida de los árboles, el agua y el desequilibrio ecológico. Junto a ellas, otras autoras optaron por transitar los universos del amor, la memoria, la migración y la condición humana, demostrando que la pluralidad estética y temática enriquece y da cohesión a la labor de la institución.

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“El resultado es un libro concebido a semejanza de un bosque real, donde cada relato y cada poema actúan como un árbol con raíces propias cuyas ramas se entrelazan para consolidar un paisaje de esperanza, denuncia e imaginación”, señala Carmen.