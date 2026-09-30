Viajes en el tiempo y México precolombino confluyen en el libro “Más allá del quinto sol”

“Más allá del quinto sol” es la tercera y última novela de una trilogía integrada también por “El cetro del Tahuantinsuyo” y “El Bitsu de Guayabo”. La obra propone un relato que combina ficción histórica, viajes en el tiempo y una historia de amor situada en el México precolombino.

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El protagonista, Víctor Ruanova, es transportado mediante un naufragio temporal hasta el México anterior a la llegada de los españoles. Allí conoce a Xóchitl, una mujer nativa mexica, con quien establece un vínculo en medio de las intrigas palaciegas y de un escenario marcado por la inminente llegada de las huestes de Hernán Cortés, acompañadas por sus aliados totonacas y tlaxcaltecas.

Según la presentación de la obra, la relación entre ambos personajes plantea un encuentro que atraviesa las diferencias culturales y temporales, mientras los acontecimientos históricos avanzan hacia un destino marcado por la conquista.

El lanzamiento se realizará este miércoles 30 de septiembre a las 19:30 en la sede de la Embajada de México, ubicada en avenida España 1428 casi San Rafael, en el barrio Villa Morra de Asunción. Durante el encuentro se referirán a la obra Javier Viveros, ministro de Políticas Lingüísticas, y Carlos Villeda, primer secretario de la Embajada de México.

La presentación es organizada por la Embajada de México y la Editorial Servilibro.