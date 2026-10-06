Milda Rivarola y Alfredo Boccia Paz presentan “Paraguay: un siglo y medio de historia”

Milda Rivarola y Alfredo Boccia Paz comparten la autoría de “Paraguay: Un siglo y medio de historia”, el libro presentado días pasados por Fausto Ediciones. El material abarca el largo período contemporáneo paraguayo, desde el fin de la Guerra contra la Triple Alianza hasta el presente.

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“Es una versión corregida, ampliada y actualizada del tercer tomo de la colección Historia General del Paraguay, publicada en 2013″, detalla el material en su texto de contratapa.

Añade que “este siglo y medio de vida independiente fue objeto de un interés historiográfico marcadamente menor que el periodo anterior, el de la llamada ‘Primera República’, e incluso de procesos coloniales como el de las Misiones Jesuíticas o las revoluciones comuneras”.

La socióloga e ingeniera Milda Rivarola, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, abarca El Paraguay de Entreguerras reuniendo los hechos en el periodo comprendido entre 1870 y 1932.

En esta primera parte del libro abarca temas como La transición al liberalismo (1869-1886), La primera era nacional republicana (1886 -1904), La era liberal (1904-1932) y La guerra del Chaco.

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Por su parte, Alfredo Boccia Paz, médico y también miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, abarca en este libro El Paraguay Contemporáneo, desde el fin de la guerra del Chaco en 1935.

Su trabajo está dividido en temas como: El Paraguay de la posguerra, La guerra civil de 1947 y la anarquía posterior, El Paraguay durante el stronismo, La larga transición hacia la democracia y La restauración hegemónica.