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Literatura
06 de noviembre de 2026 - 10:21

Sociedad de Escritores del Paraguay pide “respuestas claras” ante la crisis

Alejandro Hernández en traje gris sostiene un micrófono, mientras una mujer a su lado escucha atentamente entre un grupo de personas.
Vista de la asamblea de la SEP en la que se renovaron las autoridades del gremio de escritores para el periodo 2026-2028Gentileza

La Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) emitió un comunicado expresando su solidaridad “con todos los compatriotas afectados por la grave situación de injusticia que estamos atravesando como nación”.

Por ABC Color
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La SEP, actualmente presidida por Irina Ráfols, compartió este pronunciamiento a través de sus redes sociales. “Los escritores no podemos permanecer indiferentes ante el dolor de nuestro pueblo”, indicaron.

Lea más: Eventos culturales se reprograman y gremios artísticos se pronuncian en medio de la crisis

“Exigimos un apego estricto al cumplimiento de las leyes y la pronta restitución de los derechos vulnerados de la ciudadanía”, añadieron.

El comunicado señala además que “como institución comprometida con la palabra, la cultura, la libertad de expresión, consideramos indispensable que las autoridades actúen con transparencia, responsabilidad y respeto a las instituciones democráticas”.

“La ciudadanía merece respuestas claras, el esclarecimiento de los hechos y las garantías necesarias para que prevalezcan la verdad y la justicia”, remarca el gremio de escritores.

En este sentido, señalaron que reafirman su compromiso con “la dignidad de las personas, la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia”.

Comunicado oficial con texto sobre injusticias en Paraguay, y diseño con pluma estilizada y colores nacionales.
La Sociedad de Escritores del Paraguay emitió un comunicado denunciando la situación de injusticia que afecta a la ciudadanía.

“En estos momentos difíciles para el país, nos hacemos eco de la preocupación y sensibilidad social expresadas por nuestros asociados, convencidos que la voz de los escritores debe acompañar las legítimas aspiraciones de nuestro pueblo a vivir en una sociedad más justa, libre y solidaria”, concluye el comunicado.

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