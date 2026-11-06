Sociedad de Escritores del Paraguay pide “respuestas claras” ante la crisis

La SEP, actualmente presidida por Irina Ráfols, compartió este pronunciamiento a través de sus redes sociales. “Los escritores no podemos permanecer indiferentes ante el dolor de nuestro pueblo”, indicaron.

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“Exigimos un apego estricto al cumplimiento de las leyes y la pronta restitución de los derechos vulnerados de la ciudadanía”, añadieron.

El comunicado señala además que “como institución comprometida con la palabra, la cultura, la libertad de expresión, consideramos indispensable que las autoridades actúen con transparencia, responsabilidad y respeto a las instituciones democráticas”.

“La ciudadanía merece respuestas claras, el esclarecimiento de los hechos y las garantías necesarias para que prevalezcan la verdad y la justicia”, remarca el gremio de escritores.

En este sentido, señalaron que reafirman su compromiso con “la dignidad de las personas, la defensa de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de la democracia”.

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“En estos momentos difíciles para el país, nos hacemos eco de la preocupación y sensibilidad social expresadas por nuestros asociados, convencidos que la voz de los escritores debe acompañar las legítimas aspiraciones de nuestro pueblo a vivir en una sociedad más justa, libre y solidaria”, concluye el comunicado.