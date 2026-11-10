“Es tiempo de conversar”, el nuevo libro de Dionisio Borda que reúne voces de varios sectores

Voces de referentes de diversos sectores de la sociedad paraguaya reúne el ex ministro de Hacienda Dionisio Borda en su nuevo libro “Es tiempo de conversar”. El acto de presentación será este miércoles a las 19:30 en el local de la Sociedad Científica del Paraguay (Dr. Andrés Barbero N° 230 y Artigas).

“Este libro plantea escuchar las voces, contrastar ideas y enriquecer el debate sobre el Paraguay que queremos construir”, señalaron a través de un comunicado de prensa.

Detallaron además que para este libro fueron consultados académicos, empresarios, dirigentes sociales, periodistas, campesinos, profesionales y jóvenes.

“Sus opiniones reunidas en este libro expresan preocupaciones, críticas, frustraciones y también esperanzas. Todas las opiniones convergen en una sólida convicción: el crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente”, añade el comunicado.

Remarca además que “un país se desarrolla cuando ese crecimiento se traduce en mejores empleos, educación de calidad, servicios de salud accesibles, protección social, infraestructura moderna, instituciones confiables, seguridad jurídica y oportunidades para progresar mediante el trabajo y el esfuerzo”.

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En este sentido, sostiene que “la riqueza puede aumentar mientras persisten la informalidad, las desigualdades, las deficiencias educativas, la precariedad de los servicios públicos y las profundas brechas de oportunidades entre los ciudadanos”.

No obstante, señala que “el verdadero desarrollo exige que los beneficios del progreso alcancen a toda la sociedad”.

Borda propone justicia independiente y diálogo para pensar en el futuro del Paraguay

En el anuncio de este material, Borda también sostiene que se requiere “una justicia verdaderamente independiente”.

“Ninguna estrategia de desarrollo será sostenible si las reglas no son iguales para todos, si prevalece la impunidad o si el poder económico y político puede situarse por encima de la ley”, remarca.

Agrega que “Paraguay necesita, por ello, construir acuerdos fundamentales que trasciendan los gobiernos y respondan a una pregunta sencilla pero decisiva: ¿dónde queremos que esté nuestro país dentro de veinte años?“.

Al respecto, subraya que “las grandes transformaciones comienzan cuando una sociedad se anima a conversar sobre su futuro”.

“Y hoy es tiempo de conversar. Pero, sobre todo, es tiempo de transformar esa conversación en acuerdos, decisiones, acciones para poder vivir y para legar un Paraguay mejor”, concluye el texto de presentación de este material, que será editado bajo el sello de Servilibro.