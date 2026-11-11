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Literatura
11 de noviembre de 2026 - 17:15

“Noche literaria con tres Voces”: autores lanzan libros en Pedro Juan Caballero

Tapa del libro titulado "Z Y, el genio que murió de hambre", autoría de Cristian González Safstrand.
La novela "ZY, el genio que murió de hambre", de Cristian González Safstrand, se presenta con un diseño dramático y temáticas de agitación.

La Municipalidad de Pedro Juan Caballero anunció para este miércoles el evento denominado “Tres Voces”, con el lanzamiento de libros por parte de tres autores nacionales.

Por Eder Rivas
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En el marco de las actividades conmemorativas por el 127º aniversario de la ciudad de Pedro Juan Caballero, a celebrarse el próximo 1 de diciembre, este miércoles, desde las 19:30, se realizará la denominada “Noche literaria con tres voces”.

El evento, a realizarse en el Centro Cultural de Pedro Juan Caballero, consiste en la presentación de libros pertenecientes a tres autores nacionales diferentes. Según el programa, la escritora Marcela Bacigalupo presentará su poemario titulado “Alicia”.

Tapa del libro titulado "Alicia", de Marcela Bacigalupo.
Tapa del libro titulado "Alicia", de Marcela Bacigalupo.

Asimismo, se prevé la presentación del libro “Mujeres extraordinarias del Paraguay”, de autoría de Ana Barreto Valinotti, y la cuarta parte de “ZY, el genio que murió de hambre”, novela escrita por Cristian González Safstrand.

Cristian González Safstrand, durante la presentación de uno de sus libros.
Cristian González Safstrand, durante la presentación de uno de sus libros.

Acercar al lector a los autores, la consigna

El licenciado Sacha Cardona, jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, afirmó que uno de los objetivos principales del evento es promover un acercamiento entre el lector y los autores de las obras.

Ana Barreto Valinotti, historiadora y escritora.
Ana Barreto Valinotti, historiadora y escritora.

“Con esta actividad, buscamos un espacio cultural, de acercamiento, y es un paso inicial para leer las obras de nuestros autores en instituciones educativas y entre los amantes de la lectura”, indicó Cardona.

Lea más: Con feria de libros, celebran el Día Nacional de la Lectura en Pedro Juan Caballero

Destacó que iniciativas como esta tienen gran relevancia, teniendo en cuenta que animan a leer “en tiempos en que todo es muy agitado y la gente no tiene paciencia ni para ver videos largos en internet”.

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