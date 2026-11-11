“Noche literaria con tres Voces”: autores lanzan libros en Pedro Juan Caballero

En el marco de las actividades conmemorativas por el 127º aniversario de la ciudad de Pedro Juan Caballero, a celebrarse el próximo 1 de diciembre, este miércoles, desde las 19:30, se realizará la denominada “Noche literaria con tres voces”.

El evento, a realizarse en el Centro Cultural de Pedro Juan Caballero, consiste en la presentación de libros pertenecientes a tres autores nacionales diferentes. Según el programa, la escritora Marcela Bacigalupo presentará su poemario titulado “Alicia”.

Asimismo, se prevé la presentación del libro “Mujeres extraordinarias del Paraguay”, de autoría de Ana Barreto Valinotti, y la cuarta parte de “ZY, el genio que murió de hambre”, novela escrita por Cristian González Safstrand.

Acercar al lector a los autores, la consigna

El licenciado Sacha Cardona, jefe del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, afirmó que uno de los objetivos principales del evento es promover un acercamiento entre el lector y los autores de las obras.

“Con esta actividad, buscamos un espacio cultural, de acercamiento, y es un paso inicial para leer las obras de nuestros autores en instituciones educativas y entre los amantes de la lectura”, indicó Cardona.

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Destacó que iniciativas como esta tienen gran relevancia, teniendo en cuenta que animan a leer “en tiempos en que todo es muy agitado y la gente no tiene paciencia ni para ver videos largos en internet”.