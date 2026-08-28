Con feria de libros, celebran el Día Nacional de la Lectura en Pedro Juan Caballero

Una feria de libros tuvo lugar este viernes en la Escuela Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en conmemoración del Día Nacional de la Lectura, que se celebra en nuestro país cada 28 de agosto.

Además, la escritora Verónica Abente, protagonizó un cuentacuentos con alumnos de la institución educativa, que se desarrolló con una dinámica de constante interacción con los estudiantes.

La autora de decenas de libros de cuentos, destacó “el interés tan grande y el amor por la lectura de los niños”; dijo que “este encuentro supera mis expectativas”.

Destacan fructíferas jornadas con niños

El director y fundador de la Editorial El Lector, Pablo Burián, señaló que se viene haciendo este tipo de jornadas que son muy fructíferas con gran participación de los niños.

Agregó que es una serie de actividades que terminan con un Club de Lectura o una Academia Literaria y la publicación de algunos textos, algunos materiales de los niños.

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Por su parte la licenciada Mónica Rodríguez, directora de la institución educativa, valoró la jornada como “una experiencia maravillosa e inolvidable”.

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Destacó que en la comunidad educativa que dirige, se da mucha importancia a los libros y a la lectura y se mostró muy satisfecha con la presencia de la escritora Verónica Abente en la escuela.