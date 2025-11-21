El acuerdo imposible: presentan libro sobre relación paraguayo-boliviana en las primeras décadas del siglo XX

Buenos Aires, 12 de julio de 1928. Un grupo de hombres de riguroso traje y expresión circunspecta posa para el fotógrafo en la sede de la cancillería argentina. Luego de varios meses de negociaciones, las conferencias de plenipotenciarios de Bolivia y Paraguay, celebradas bajo los auspicios del Gobierno argentino, se suspenden sin resultados concretos, y la solución a la controversia de límites que enfrenta a ambos países en el Chaco Boreal parece cada vez más lejana.

Esta foto, que transmite con eficacia la gravedad del momento, ilustra la tapa de El acuerdo imposible, el libro más reciente de Ricardo Scavone Yegros (Asunción, 1968). La obra reconstruye con rigurosidad casi tres décadas de marchas y contramarchas diplomáticas (ocasionalmente espoleadas por escaramuzas militares), sobre la base de la documentación, en gran parte confidencial o secreta, que se conserva en los archivos de las cancillerías de ambos países.

“A pesar de la exhibición de los títulos históricos y de esforzadas gestiones diplomáticas, los dos países no conseguían entenderse”, escribe el autor al final del último capítulo del libro. “Entre tanto, adelantaban la ocupación militar del territorio en disputa, adquirían material bélico, preparaban su defensa, y las opiniones públicas vigilaban con creciente interés que sus Gobiernos protegieran con celo y sin claudicación la integridad de los respectivos territorios nacionales, confundiendo aspiraciones o pretensiones con derechos reconocidos y consolidados”.

En 1928 faltaban aún algunos años —y unos últimos esfuerzos diplomáticos— para el estallido de la Guerra del Chaco. Sin embargo, el análisis del período resulta imprescindible para conocer las posiciones, intereses e intenciones de ambos países y comprender cómo se consolidó la convicción de que un acuerdo resultaría imposible si no se complementaban las gestiones diplomáticas con la acción militar.

El autor, Ricardo Scavone Yegros es abogado por la Universidad Católica de Asunción y fue funcionario del Servicio Diplomático y Consular de la República del Paraguay, ha servido en la Embajada en Bolivia, entre otras.

Es miembro de Número de la Academia Paraguaya de la Historia y publicó, entre otros, los siguientes libros: La Declaración de la Independencia del Paraguay; Expediciones, proyectos y controversia de límites: Las relaciones del Paraguay y Bolivia en el siglo XIX; Entre expectativas y recelos: Las relaciones del Paraguay y Bolivia después de la Guerra del Chaco (1938-1989); La hija pequeña de la Madre Patria: España y la República del Paraguay en el siglo XIX; y una Historia de las Relaciones Internacionales del Paraguay, en colaboración con la doctora Liliana M. Brezzo.