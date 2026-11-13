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Literatura
13 de noviembre de 2026 - 09:50

“Un wing tatá para Guardiola” y “Lo que no pude decir” reúnen relatos breves en dos nuevos libros

Dos libros sobre fútbol y relatos, uno con un esquema táctico y el otro con ilustración de una cinta de cassette.
'Un Wing Tatá para Guardiola' y 'Lo que no pude decir' son dos nuevos libros de relatos que se presentan este viernes en Asunción.Gentileza

Los libros “Un wing tatá para Guardiola. 20 cuentos paraguayos de fútbol” y “Lo que no pude decir: Lado A- Lado B” serán presentados hoy viernes en Asunción.

Por Maripili Alonso
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Obras de varios autores reúne el libro “Un wing tatá para Guardiola. 20 cuentos paraguayos de fútbol”, que será presentado este hoy a las 19:00 en el Centro Cultural Punto Divertido (México 1144 c/ Gaspar Rodríguez de Francia). La presentación estará a cargo del recopilador de la obra, el escritor Javier Viveros.

Lea más: “Kostia” llega a escena presentando un viaje teatral inspirado en un clásico de Antón Chéjov

Este libro es una iniciativa de la Editorial Rosalba y forma parte de su Colección Hipálage de narrativa breve. En este material se busca reflejar las múltiples formas en que el fútbol atraviesa la vida cotidiana, la memoria colectiva, los afectos y las contradicciones humanas.

“Sus páginas reúnen canchas, jugadores, hinchas, derrotas difíciles de digerir, victorias memorables y personajes que encuentran en la pelota una manera de expresar sus alegrías, frustraciones y esperanzas”, detallaron desde la editorial.

Agregaron que “lejos de limitarse a las historias que transcurren dentro de un campo de juego, la antología explora el fútbol como un universo capaz de reflejar la sociedad misma”.

Javier Viveros, ministro de la Secretaría de Políticas Lingüísticas.
Javier Viveros, compilador del libro.

Los autores que son parte de esta antología son Martín Venialgo, Diana Viveros, Rolando Duarte Mussi, Juan Heilborn, Melissa Ballasch, Ricardo Benítez Rolandi, Sofía Raquel Fernández Casabianca, Ricardo Loup y Gilberto Ramírez Santacruz.

También están presentes en este libro obras de Esteban Bedoya, Miguel Méndez, David Sánchez, Arnaldo Casco Villalba, Delfina Acosta, Blas Brítez, Nicolás Granada, Augusto Dos Santos, Eliana González, Bernardo Neri Farina y Javier Viveros.

Juan José Galeano y un libro de relatos breves atravesados por la música

“Lo que no pude decir: Lado A- Lado B” es el título del libro de relatos breves de Juan José Galeano, que también será presentado hoy a las 19:00 en la Biblioteca Nacional (Avda. De la Residenta 820 c/ Perú).

La música tiene un gran protagonismo en los relatos de la vida cotidiana que alberga este libro, así como en la vida de su autor. Galeano se dedica a la enseñanza del inglés y el español, pero también es DJ en Rockero Popurrí Nocturno bajo el alias de Mono DJ.

Participará del lanzamiento Zeudi Ibarra, licenciada en Letras y gestora cultural, autora del prólogo. Ibarra guía los talleres “Personas que Escriben” y “Overbooking”.

Durante el acto habrá venta y firma de ejemplares.

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