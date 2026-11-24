José Carlos Vara Mata, de España, y Brandon Daniel Álvarez Ramírez, de Paraguay, fueron los ganadores en las categorías de poesía en español y guaraní, respectivamente, de la décima edición de los Premios de Poesía Carmen Soler. El certamen también dio a conocer a los distinguidos con sus menciones especiales y otras menciones.

Lea más: Purape vuelve con más de 20 obras sonoras y un encuentro con Radio Ambulante

En la categoría de poesía en español, Vara Mata fue reconocido por su poema “Donde la tierra pronuncia nuestro nombre”, mientras que Álvarez Ramírez obtuvo el premio en guaraní con la obra “Roheka”.

La mención especial “Santiago Dimas Aranda”, destinada a la poesía social, fue para el paraguayo Pedro Reinaldo Barúa Samaniego, por su poema “Tekove rehe ñeñorairõ”. Por su parte, la mención especial “Elvio Romero”, de poesía comprometida, correspondió al escritor chino Luo Youcai, por “La lengua que me habita”.

El jurado otorgó además menciones sin orden de prelación a los siguientes participantes: Luis Hernán Bernal Rojas (Chile), por “Las palabras”; María José Cáceres Ramírez (Honduras), por “De este lado de la tierra”; Lelis Yurimar Patiño Hernández (Venezuela), por “La rutina del espanto”; Jorge Alonso Luna (España), por “Los herederos del polvo”, y Alejandro Villamayor León (Paraguay), por “Sumud”.

Una convocatoria internacional

Organizados por el Colectivo Asunción Flores (CAF), los Premios de Poesía Carmen Soler celebran diez años de impulso a la creación poética, la promoción del arte libre y la apertura a voces de distintas procedencias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta edición reunió a 274 participantes de 24 países, con obras provenientes de casi todo el continente americano, además de Europa y China. La convocatoria contempló poemas en castellano y guaraní, así como menciones especiales para destacar expresiones poéticas vinculadas con las realidades sociales.

La premiación incluye homenajes a los poetas paraguayos Santiago Dimas Aranda y Elvio Romero, en el marco del centenario de sus nacimientos.

El jurado estuvo integrado por Alba Eiragi Duarte Portillo, Dani Moreno Vinader y Najeeb Amado, tres referentes vinculados a la literatura y la creación artística paraguaya.

Acto de premiación en Asunción

El acto de cierre y premiación de la décima edición de los Premios de Poesía Carmen Soler se realizará este jueves 26 de noviembre, a las 19:00, en la Casa Bicentenario de la Literatura, ubicada sobre México 346, entre Mariscal Estigarribia y 25 de Mayo, en Asunción.