Paraguay tiene una larga historia de escucha. La radio ha acompañado la vida cotidiana de distintas generaciones, desde los informativos de la mañana y las transmisiones deportivas hasta las emisoras comunitarias que conectan a localidades del interior. Sobre esa tradición, pero con herramientas y formatos contemporáneos, el Festival Purape propone volver a prestar atención a las historias que pueden contarse a través del sonido.

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La tercera edición del encuentro, presentado como el primer festival de podcast y arte sonoro del país, se realizará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), en Asunción. Habrá más de 20 obras de Paraguay y otros países, sesiones de escucha, conversatorios, estrenos de documentales sonoros y experiencias de arte sonoro. Todas las actividades tendrán acceso libre.

Organizado por la asociación cultural Cuarto Mundo, el Purape se realiza desde 2023 como un espacio de encuentro para periodistas, productores, músicos, artistas sonoros y personas interesadas en las posibilidades del audio. En esta nueva edición, la propuesta amplía sus actividades con un laboratorio de formación, una convocatoria nacional abierta, un encuentro con integrantes de Radio Ambulante y la presentación del Archivo Sonoro Purape.

La programación reunirá producciones provenientes de Asunción, Luque, Ciudad del Este, Ypacaraí, Presidente Franco y el Chaco, además de obras de España, Colombia, México y Estados Unidos. Las piezas abordan temas como historia, política, experiencias comunitarias, crímenes, humor e inmigración, entre otros.

Radio Ambulante presenta una historia vinculada a Paraguay

Una de las actividades centrales tendrá lugar el viernes 27, a las 19:00, en el Auditorio Rolando Rasmussen del ICPA. Allí se realizará una sesión de escucha del episodio “Las niñas y el monte”, de Radio Ambulante, proyecto de periodismo narrativo en español.

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El trabajo relata la historia de dos hermanas que sobrevivieron al operativo militar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), realizado en el norte del país en septiembre de 2020. La propuesta será escuchar el episodio de manera colectiva y, posteriormente, abrir un espacio de conversación sobre el proceso de investigación y las decisiones narrativas que intervienen en una producción de este tipo.

Participarán Cecilia Diwan, periodista argentina y colaboradora de Radio Ambulante, y Aneris Casassus, integrante del equipo desde 2020, con más de 25 episodios publicados. La conversación estará moderada por Juli Quintana, periodista especializada en derechos humanos, género y ciencia.

El encuentro permitirá conocer, desde la experiencia de sus realizadoras, cómo se construye una historia periodística para ser contada a través del sonido: desde la investigación y el trabajo con las fuentes hasta la selección de testimonios y los recursos utilizados para trasladar una historia al lenguaje sonoro.

Cinco documentales sonoros sobre música y memoria

La jornada del sábado 28 tendrá entre sus actividades principales el estreno de “Hacer sonar la memoria”, una selección de cinco documentales sonoros creados en el Laboratorio Purape de Podcast Documental. La presentación será a las 18:30, también en el auditorio del ICPA, e incluirá un conversatorio con sus realizadores.

Las producciones fueron desarrolladas con el apoyo de Ibermúsicas y Acción Cultural Española. La selección está integrada por “Los Compuestos”, de Felipe Gómez Cáceres; “Una memoria que se escucha”, de Carmen Díaz; “Soundversivo”, de Arturo Figueredo, Amy Bocalandro, Pedro Pessanha, Sol Baez y Fidel Frías; “Japaymína”, de Laila Bareiro, Kevin Pereira y Mirna Robles; y “Cigarro Po’i, el arpa salvaje”, de Lourdes Benítez y Patricia López.

El eje de estos trabajos es la relación entre la música y la memoria, explorada a través de diferentes aproximaciones documentales. Según la organización, luego de su estreno en el festival, las obras serán publicadas en medios de Paraguay, Argentina, Bolivia y España.

Historias paraguayas y producciones internacionales

Las sesiones de escucha estarán distribuidas en tres salas y permitirán acercarse a producciones con distintas búsquedas narrativas. La selección nacional incluye documentales sobre el periodista Santiago Leguizamón, la ciudad que anteriormente se llamó Puerto Presidente Stroessner, las ollas populares de los Bañados de Asunción y el Parque Caballero, entre otros temas.

Uno de los aspectos de la propuesta es que las audiciones estarán acompañadas por encuentros con sus autores. Así, el público no solamente podrá escuchar las obras, sino también conversar con quienes estuvieron detrás de su investigación y realización.

La programación internacional, por su parte, contempla “Veneno”, de Catástrofe Ultravioleta (España); “La Ruta del Sol”, de Radio Ambulante Studios (Colombia y Estados Unidos); y “Apoyo mutuo en tiempos de ICE”, de Autonomías Podcast (México).

El sábado también habrá una sala experimental dedicada a cuatro piezas de arte sonoro y a la experiencia inmersiva “Tiflo”. La propuesta se completa con dos ficciones sonoras y audiocuentos realizados por jóvenes autores paraguayos y producidos por la plataforma Urumbe.

Instalaciones y un archivo para la producción sonora nacional

Además de las sesiones de escucha, durante las dos jornadas se podrán recorrer instalaciones que amplían la experiencia del festival hacia otros soportes y formas de interacción con el audio.

Una de ellas será “Radio Casetera”, que propone escuchar en conjunto trabajos de artistas paraguayos editados en casete. También estará “Q’chaichale”, un fanzine sonoro que reúne relatos vinculados a la cosmovisión ayoreo mediante audio binaural, una técnica que busca generar una experiencia de escucha espacial.

Otra de las novedades será la presentación del Archivo Sonoro Purape, impulsado por Cuarto Mundo. La iniciativa busca reunir producciones nacionales en formato de audio para facilitar su escucha y consulta, y contribuir a la conservación y circulación de obras realizadas en Paraguay.

Con esta tercera edición, el Purape vuelve a abrir un espacio para encontrarse alrededor de historias que, en lugar de pasar por una pantalla, se construyen desde las voces, los ambientes, los silencios y la música. Durante dos jornadas, el festival propone escuchar esas producciones en comunidad y conocer de cerca a quienes exploran el sonido como una forma de contar y preservar experiencias.

El III Festival Purape se realizará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (ICPA), en Asunción. El acceso a las actividades será libre.