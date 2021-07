“Los géneros quedaron en el pasado”

Moviéndose con comodidad en diferentes vertientes sonoras, el productor First Paraguayan on the Moon se alió con el cantante Danny P. para lanzar “Te siento”, defendiendo con este tema la creación encarnacena ya que ambos son de la ciudad del Sur. Para el productor todo reside en servir a la canción sin importar etiquetas.