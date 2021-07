Música en vivo para celebrar la amistad

Compartir sin descuidar los protocolos sanitarios es la consigna este año para celebrar el Día Internacional de la Amistad y son diversas las opciones musicales para poder disfrutar de este fin de semana en los bares y restaurantes.

Con su mezcla de ritmos, que incluyen cumbia, reggae y rock, el grupo Kita Pena se presentará mañana en el pub Kilkenny (Paseo Carmelitas), mientras que el sábado estarán en Bacon Steakhouse (Dr. Morra c/ Guido Spano).

En tanto, la agrupación La de Roberto actuará mañana en Kingfish (Senador Long c/ España) y el sábado en la cervecería Sacramento (Sacramento c/ España). En este último local, el grupo Capitán Jones ofrecerá este viernes un concierto tributo a las bandas uruguayas La Vela Puerca y No Te Va Gustar.

Purahéi Soul, el dúo conformado por Jenni Hicks y Miguel Narváez, estará este sábado en el bar Territorio Chopp (Guaranies y Tte. López), mientras que Néstor Ló y los Caminantes le pondrán un toque folclórico a la noche del sábado en el bar Territorio Chopp de San Lorenzo.

Por su parte, la agrupación Salamandra mañana estará presente en la fiesta “Friends will be friends” que prepara el Paseo Carmelitas (España y Malutín). En este mismo lugar, el sábado estará la agrupación de pop/rock Bloody Mary.

Las canciones de Joaquín Sabina y Andrés Calamaro se podrán escuchar mañana en el bar Die Mannschaft (Eligio Ayala 1049 e/ Brasil y Estados Unidos), de la mano de la agrupación Los del Boulevard. En tanto, el sábado estará en el escenario de este local el grupo Bohemia Urbana.

En el bar Die Mannschaft del Paseo Carmelitas, mañana sonarán las canciones del grupo mexicano Molotov, con un concierto tributo a cargo de los Molotóxicos. En tanto, el sábado se presentará un show tributo a la banda argentina Carajo de la mano de Frente a Frente.

En la Terraza Angiru (Teniente López y Epifanio Méndez Fleitas) mañana habrá música en vivo de la mano del grupo Una Más, mientras que el sábado se anuncia una noche de micrófono abierto y la presentación de Motimine.

El grupo de cumbia Talento de Barrio se presentará mañana en Florencia (José Ocampos Lanzoni e/ Andrade y Guido Spano), mientras que el sábado se presentará el grupo Los Verduleros.

En tanto, Faces Pub (Avda. Mcal. López c/ Insaurralde) mañana se presentará el grupo Kchiporros y el sábado será el turno de Los Meketrefes.

LaNuestra también se suma a la agenda con un concierto anunciado para mañana en Vudú (World Trade Center), donde el sábado estará en escena el grupo Mama Santa.

En La Cafebrería (Malutín 675 c/ Lillo) la celebración del día de la Amistad se realizará mañana con el grupo Mega Beat, desde las 21:00. El conjunto está conformado por Claudio Fernández (piano), Lucas Machado (saxofón), Martín Samuel Fernández (violín) y Marcelo Jara (voz).

Charles The Bar también cuenta con una agenda de artistas en cada uno de sus locales. En la central mañana estará Gerardo Arévalos, mientras que en Las Mercedes se presentará el dúo Saúl y Dahiana, y en La Placita, Álvaro Gaete.

Bossa Mba’e animará la noche del viernes en Spin The Black Mango (Tte. Vera y Dr. Morra), mientras que el sábado habrá reggae de la mano del grupo Los Marvin’s.

The Crayolas estará mañana con su propuesta de indie rock y dream pop en el pub McCarthys (Senador Long c/ España), mientras que el sábado en este espacio se presentará el grupo Claro Oscuro. Por su parte, el Hard Rock Café (Avda. San Martín y Lillo) presentará a Ksham desde las 21:00, en la noche de mañana.

La cantante Fátima Román actuará mañana desde las 21:30 en el casino Il Palazzo (Shopping Pinedo), mientras que el sábado en este mismo local y en el mismo horario se presentará el cantante Diego Percy.

Debido a los protocolos sanitarios, los locales cuentan con espacio limitado y requieren de reserva previa. El uso de tapabocas es obligatorio para el acceso a cada uno de ellos.