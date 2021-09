Nicky Jam: “La música es magia para todo”

Quince canciones componen “Infinity”, el nuevo álbum del cantante de raíces puertorriqueñas, que llegó a las plataformas digitales el pasado 27 de agosto. En una rueda de prensa virtual para Sudamérica, Nicky Jam afirmó que trabajar este álbum en cuarentena “fue una mezcla de sentimientos”.

Destacó, por un lado, “la situación de la tragedia” que plantea el covid-19 en el mundo; pero por otro la fortuna de contar con un estudio en su casa que le permitió seguir creando. Reunido con unos amigos cercanos comenzaron a trabajar en el álbum, hasta que también recibieron el impacto del virus. “Tratamos de cuidarnos lo más que pudimos pero la realidad es que no pudimos parar de hacer música, porque esto es nuestra vida”, detalló.

“Yo prefiero morir haciendo música, la música es todo para mí”, añadió.

En este álbum, Nicky Jam apuesta por ofrecer al público un recorrido por las distintas facetas del reguetón, ya que propone temas románticos como “Melancolía”, y otros más duros como “Magnum”, junto a Jhay Cortez. También, según afirmó, vuelve al reguetón clásico con “Loco”, canción que comparte con Romeo Santos.

El cantante también sentó postura con respecto a la supuesta pérdida de la esencia del reguetón. “Que el reguetón está pasando de moda, yo no sé. La esencia del reguetón clásico ya no se está escuchando tanto como la música urbana, pero todo gira en torno al reguetón”, expresó.

Añadió que el género hoy se está fusionando con otros estilos, pero el ADN del mismo sigue presente a través de “esos rapeos, esos chanteos”; detallando que en la actualidad todo se está volcando hacia la música electrónica como el techno, el house, etc. “Yo creo que la música está evolucionando y ya”, acotó.

“No quiero estancarme”

Tras sorprender al público con su sesión junto al productor musical argentino Bizarrap, Nicky Jam afirmó que uno de sus principales objetivos es mostrar al público su versatilidad, aunque no se ve grabando un álbum completo de otro género que no sea el reguetón. “Me encanta demostrar mi versatilidad. Yo canto lo que sea. Me encanta la balada, el R&B, el merengue, la bachata, la salsa, todo tipo de música. Es algo que quiero tener en mi hoja de vida. No quiero estancarme y quedarme en una sola cosa”, expresó.

“Quiero contarle al mundo que yo hice de todo. La actuación, la música, ser el presentador de un programa, abrir restaurantes, hoteles, eso es lo que quiero”, añadió.

En cuanto a su faceta actoral, señaló próximamente saldrá en “American Sole”, una película producida por Kevin Hart y en la que también está su colega Bad Bunny. También anunció que también está preparando nuevos capítulos de “The Rockstar Show”, su serie de entrevistas con figuras de la música que comparte en YouTube.

Colaboraciones

No obstante, afirmó que una de sus asignaturas pendientes es realizar una colaboración con el dominicano Juan Luis Guerra. “Es muy estricto con dar un buen mensaje, con dar un mensaje positivo. Estoy buscando el tema perfecto, uno romántico”, acotó.

En cuanto a las colaboraciones de “Infinity”, donde también aparecen Mike Towers, El Alfa y Manuel Turizo, Nicky Jam afirmó que se trataron de algo muy espontáneo y orgánico. “Trabajé con familia, con gente que quiero mucho, que respeto mucho, que son temas que van a dar que hablar por mucho tiempo”, detalló.

El artista se mostró además muy abierto a trabajar con otros músicos, sin importar qué tan famosos sean. “Yo no tengo frenos para colaboraciones. La música es magia y no puedes pensar que la magia solamente va a venir de un artista que esté arriba”, remarcó.

También aconsejó a los nuevos artistas a desarrollar su propia plataforma para vincularse con el público, a tener un abogado de confianza y leer muy bien los contratos. “De la única manera en que te pueden amarrar es porque está escrito”, afirmó.

Volver a la tarima

Nicky Jam también expresó su deseo de poder volver a girar por Sudamérica, mientras que ya tiene anunciada una gira por Norteamérica que comenzará en febrero de 2022. “Yo estoy loco ya por ir a dar conciertos a todos ustedes. Tan pronto estén abiertos, nosotros damos conciertos. El plan es cantar en tarima”, expresó.

Mientras tanto, espera que “Infinity” sea algo positivo para el público y “nos olvidemos de todo lo malo”, concluyó.