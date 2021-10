Porlobajo desenreda su “Hilo Rojo”

La leyenda del hilo rojo afirma que todos tenemos un alma gemela que, sin importar qué circunstancias o personas atraviesen nuestras vidas, llegará a nosotros en algún momento.

La música indie rock, pop, soul y hasta chacarera, fue el vehículo con el que Porlobajo y Sofi Barudi buscan derribar viejas narrativas. Pensando en ese hilo rojo sus canciones profundizan en emociones complejas que todos atravesamos como seres humanos: el amor, la tristeza, la felicidad, la confusión, y mucho más.

“Hilo Rojo” es también una de las canciones del disco. En conversación con ABC Color, Barudi explicó que cuando la escribió pensaba en “esa cosa exagerada de decirse a uno mismo en lo que se quiere convertir, y en ese entonces yo quería cortar una narrativa tóxica de “yo voy a estar con esta persona para siempre”, y eso se aplica a muchas cosas de la vida”.

La joven cantautora y pianista paraguaya escribió las canciones junto a su compañero Aldo Benítez, también productor y vocalista de la banda. “Para mí también es una alegoría a la famosa leyenda del hilo rojo, de desenredarse las almas mutuamente, pero se puede interpretar como varios matices. No solo habla de una ruptura amorosa, sino que uno constantemente está intentando lidiar con fuerzas externas negativas para poder liberarse de un evento, puede ser una persona, pensamiento, el propio yo”, profundizó el músico.

La banda se completa con Guillermo Campos Cervera (baterista y percusionista), Abril Casco (vocalista y bajista), Humberto Centurión (guitarrista principal) y Ara Franco (tecladista).

Música sin límites

Aldo y Sofi se conocieron en épocas del colegio e incluso compartían música en la iglesia. Pero una necesidad de expresarse más allá de eso fue lo que les llevó a escribir lo que sentían adentro.

Sofi incluso afirmó que para ella las canciones de este disco la atravesaron durante una terapia, por lo que para ella lanzarlo es un sueño cumplido, ya que además de Aldo y ella contaron con la producción de Sergio Cuquejo, en cuyo estudio grabaron.

La banda, que en 2019 lanzó su primer álbum “No existe una escuela que enseñe a vivir” y en 2020 el single “Mente Oscura” junto a Oscar Bogarín, desde sus comienzos busca fusionar diferentes estilos y no pertenecer solamente a un género en específico, ya que el proyecto parte de la libertad de colaborar con varios artistas e incursionar en diferentes mundos musicales y así seguir aportando nuevos paisajes sonoros a la escena indie.

“Me gustan todos los estilos”, admitió Sofi pensando en el álbum, sobre el que, afirmó, aprendió mucho. “Tenía mucho miedo de que después todo termine no pegando ni con cola pero quedó impresionante”, expresó entre las risas de su compañero musical.

“La gente dice que suena todo muy distinto pero se nota que viene del mismo grupo. Y es muy interesante ver cómo los humanos también existimos así. Uno es muchas cosas”, reflexionó.

¿Qué pasa con ustedes una vez que aterrizan un sentimiento en la obra?

Sofi: Qué buena pregunta. Creo que en cierto sentido a mí me encanta preguntarle a la gente qué tema le gusta más porque cuando te dicen por qué todos tienen una razón distinta y nunca había vivido esta sensación de poner afuera mis canciones y que la gente como que conecta con eso. Es simpático porque canciones como “Durmamos en el living” yo tenía reacciones de mis padres siempre dicen “no es porque soy tu mamá pero me gusta mucho” pero otras personas te dicen es como muy distinto y no sé “Hilo Rojo” tiene muchas aristas para poder interpretar y si hay algo que yo creo que ahora me doy cuenta en los términos sonoros y producción, especialmente en la listening party que hicimos un día antes de lanzar la gente se fijaba en los detalles. Lo pensamos de cierta forma sonora como para transmitir cosas y es genial porque te hacen volver a procesar y metabolizar todo lo que fue el proceso de escritura y es como que otra vez las canciones crecen contigo y se reactualizan las cuestiones.

Aldo: Aparte lo que me pone muy feliz es que… cuando una lanza puede ver la estadística de cómo la gente consume tu música y vemos eso y nos damos cuenta que la gente escucha todo el álbum, lo que me pone muy feliz porque vivimos en una época de singles. Hicimos un cuerpo de trabajo donde la gente puede escuchar completo el álbum, puede irse con eso, convivir con eso, capaz en diez años escuche y significa otra cosa. Es algo muy difícil que pase en esta era de la información y eso lo vimos en la listening party, una noche preciosa.

Si bien lanzaron dos sencillos previos ya se vino luego el disco con el resto de las canciones, 9 en total ¿Qué grado de importancia tiene para ustedes el hecho de hacer un álbum? Sabiendo que por ahí esa idea de disco fue perdiendo importancia hoy en día versus el formato single.

Aldo: Yo por lo menos de chico escucho discos, tengo una colección, vinilos, cedes, siempre me acostumbré a escuchar a los artistas de esa manera porque uno puede decir mucho en una canción, puede durar 15 minutos también, pero hay algo en el álbum que es como escuchar una novela o es la declaración de un artista, en inglés sería “statement”. El álbum “To pimp a butterfly” de Kendrick Lamar, o “The dark side of the moon” de Pink Floyd, que no es lo mismo que escuches un tema a todo el álbum. Es un cuerpo, una historia. Me atrajo más esa forma de ver la música. Cuando termino un álbum pienso que terminé algo de lo que me puedo nutrir, siento que si bien se perdió muchos artistas lo están haciendo igual. Hace poco la gente escuchó mucho los discos de Kanye West y Drake por ejemplo.

Sofi: Lo veo desde un lado súper personal porque yo no estaba tan conectada tal vez con la idea del formato álbum. Me gusta escuchar pero no tenía esa idea, pensaba alguna vez lanzarlo y ahora representa como un compilado de una sección de mi vida, un recorte de mi realidad desde un tiempo a esta parte, yo le veo así como un producto emocional también. Qué loco resumen de muchas cosas digo. Me hace descubrir mucho más la belleza del formato álbum. Atesoro más porque sé cómo aprendí y con quiénes lo aprendí.

De soñar con grabar a poder realizar esto de trabajar en estudio con Sergio Cuquejo ¿Cómo es para ustedes vivir esto y compartir con la gente?

Sofi: Para mí fue como un sueño durmiente como dice Aldo lo de la terapia, hizo que despierte, fueron como dos años. Yo tenía una relación súper ambivalente con mi música, me presionaba mucho a ciertas cosas, no me animaba por perfeccionismo mutante, es como que el año pasado escribí “Hilo Rojo” y pensé tengo suficientes canciones para escribir un álbum y quedó la idea. Fui trabajando en terapia. Yo aparentemente siempre tuve estas ganas, siempre quise trabajar con Sergio Cuquejo. Es impresionante que para una primera experiencia se me haya dado esa posibilidad. Los chicos hicieron también el andamio porque ellos ya habían trabajado con él y a mí se me cumplieron todos los sueños al mismo tiempo.

Aldo: Aparte Sofi no era consciente de lo bien que escribe. Es un chiqui dura consigo misma. Estuvo bueno que nos presente ciertas ideas para que le digamos tranquila, es buenísima esta idea. Yo veía la reacción que ella tenía cuando tocábamos las canciones como banda.

Sofi, como artista mujer no puedo evitar preguntarte y teniendo además en la banda a Abril y Ara ¿Qué pensás de la participación de las mujeres y diversidades en este contexto en el cual, si bien siempre existieron grandes músicas paraguayas, no había el grado de compromiso y visibilidad que tenemos actualmente?

Sofi: Sí hace poco me agregaron al grupo de Música por mujeres y es como que yo veo y digo pucha, realmente llegué a un momento histórico en que se pavimentó muchísimo todo este camino para nosotras, creo que aún así por más de que vea la sororidad y sienta el apoyo y estoy súper agradecida con un montón de chicas que estamos ahora por fin pudiendo ocupar estos espacios, creo que también falta una conquista… porque también me veo en una posición de mujer muy privilegiada, blanca, hay niveles y niveles, creo que hasta cierto punto faltan conquistar muchos espacios para que más mujeres realmente puedan expresarse y en diferentes ámbitos y géneros musicales. Pero sí realmente estoy agradecida con todas estas personas que están trabajando para que se incluyan a las diversidades, el espacio está creciendo muchísimo, realmente es un ambiente en el que da gusto laburar porque hay un ambiente que no es tanto de competencia que yo sentía muchísimo en el colegio y mi relación con la feminidad también cambió muchísimo, con las demás mujeres. No es más así “o vos ocupas este espacio o yo ocupo” porque no es así y mucho es una construcción que nos meten desde chiquitas, veo que es un lindo momento para construir lazos y redes de apoyo.

Conectar con esa forma de expresarse en lo colaborativo.

Aldo: La música es algo tan subjetivo y difícil de juzgar con palabras y más con números. No veo así como tal banda está más arriba de nosotros y vamos a juzgarle o vamos a competir. Vos no podes competir conmigo porque yo quiero que ganes también. La música no es competencia. Hay que trabajar todos en conjunto y en colaboración para poder esparcir la cultura de este país al mundo que es algo que siento que lo estamos haciendo de a poco. Hacernos notar como país, región.

A nivel colectivo y emocional cómo pensaron qué sentimientos quieren conectar con la gente.

Sofi: Creo que hasta cierto punto para mí la conexión misma es un sentimiento. Muchas veces la idea de la hiperconexión, con todo esto de la tecnología es lindo y con la pandemia fue un momento de desconexión y estar lejos, ese estar cerca es un sentimiento. Tal vez nos entendemos a través de esto, sentimos cosas distintas pero podemos conectar, esa metáfora de lo que vos sentís y yo siento para mí todo eso es emoción en sí, esa felicidad de poder conectar con otros a través de la música, letras. Al final a todos nos produce cosas distintas. Es un poco reduccionista porque el amor significa muchas cosas para cada uno, la conexión como sentimiento mismo.

Aldo: A mí me gusta expresar más allá de la temática de cada canción es el concepto de alivio, el mismo concepto que tengo cuando escucho ciertos artistas. Yo cuando escucho su música me da alivio, siento que él me entiende (Elliott Smith) igual queda el alivio y me encanta sentir porque es difícil sentir eso en ciertos momentos de la vida, más ahora que vivimos en un mundo roto en cierto sentido, pero la música y el arte está ahí en sí para poder hacernos más humanos. Si llevamos al territorio del cine: cuándo a uno le gusta una película, cuando puede empatizar con los personajes o la historia, no te va a gustar una película con la que no podés empatizar. Algo que yo intento transmitir con la música, intento hacer música terapéutica para la gente.

¿Eso ya pensabas antes de estudiar psicología?

Aldo: No, me fui dando cuenta a medida que estudiaba psicología cómo yo utilizo la música de esa manera para poder mis demonios materializar y poder liberarlos de esta caja mental porque cuando uno saca esos demonios de la cabeza y los materializa es como que se libera de eso. Muchas veces hasta con el poder de las palabras uno puede liberarse de sentimientos. Hoy me siento triste o depresivo es importante que lo sepas decir porque cuando uno se guarda nuestra mente es como una habitación que se llena de humo y si no abrís la ventana se va a quedar ahí y no va a producir nada positivo ya sea mediante música o conversación.

¿Qué cosas les emocionan de hacer música?

Sofi: Hasta cierto punto es un poco indescriptible pero para otro lado es como… antes no pensaba que estas canciones iban a salir a la luz, como que era más como una necesidad, es como una necesidad casi fisiológica, la emocionalidad es algo súper fisiológico también, hacer algo con eso, es justamente aliviante, como canalizar algo catártico y hasta cierto punto da gusto poder decir me siento agradecida de tener ese medio porque mamá me dice “no todos podemos escribir para aliviarnos” y yo pienso hasta cierto punto sí pero es algo que se practica también. Esa idea de tener ese canal parece que te sacás una mochila de cosas y te alejas de ese sentimiento y podes ver en tercera persona. Para mí es un dejar constancia de sentiste esto en este momento, no te olvides, porque me pasa que cuando pasan las cosas me olvido de cómo me sentí.

Aldo: Cuando uno escribe solo tiende a hablarse mucho en sus letras a sí mismo, por más de que utilices otros pronombres ya sea él o ellos, se descubrió que uno se está hablando a sí mismo (según estudios psicológicos) es muy loco verlo de esa manera. Otro de mis artistas favoritos es John Lennon todas las conversaciones que tuvo consigo mismo cuando hablaba de los demás se hablaba a sí mismo, podés ver un capítulo de su vida. Cuando escuchas “Imagine” es otra cosa de su último disco antes de ser disparado y que lo hizo con Yoko. Es mucho hablarse a uno mismo y darse coraje a decir ciertas cosas porque cuando hace música o está en vivo uno se vuelve un personaje, como una versión exagerada de lo que quiere llegar a ser. Entran también fuerzas externas negativas. En el proceso creativo no todo lo que escribe es oro.

¿Cómo están ahora que salió el disco, que es de la gente y que ya están dando shows?

Sofi: Yo solamente emocionadísima porque nos tomamos un tiempo de desaparecer un ratito de los escenarios. Me pica todo que me quiero subir, me gusta mucho el show en vivo, creo que también se fue construyendo con los chicos de Porlobajo esta sinergia que fluye nomás.

Aldo: Siento que la gente va a disfrutar de manera inmensa el vivo. Lo terminamos en abril el álbum, imaginate lo ansiosos que estábamos. En el show del viernes habrá sorpresitas. Nos sentimos bastante felices y llenos en cierto sentido por cómo la gente recibió este álbum. Cuando uno lanza deja de ser tuyo. Nos deja expectantes con lo que va a pasar en el futuro también.

Más información

El concierto de lanzamiento oficial del álbum será este viernes 8 en Raio Bemba (San Francisco 484 c/ España). Las entradas se consiguen contactando al (0984) 389491. En caso de lluvia se postergará para el 22 de octubre.