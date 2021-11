Taylor Swift presenta vídeo de su nueva versión de “I Bet You Think About Me”

Este lunes, la cantante estadounidense Taylor Swift lanzó el vídeo oficial de la nueva versión de su canción I Bet You Think About Me, que forma parte de su “remake” del disco de 2012 Red, que lanzó el pasado viernes.

El vídeo, dirigido por Blake Lively, presenta a Swift como una mujer que acude a la boda de su exnovio (Miles Teller) y causa conmoción en la recepción.

El vídeo llega solo días después del lanzamiento de un cortometraje dirigido por Swift que acompaña a la nueva versión de otra canción de Red, All is Well.

Red (Taylor’s Version) - “La versión de Taylor” - es la segunda “remake” que Swift hace de sus primeros discos, luego del lanzamiento de Fearless (Taylor’s Version) en abril.

¿Por qué Taylor Swift está relanzando sus viejos discos?

Taylor Swift decidió grabar nuevas versiones de sus seis primeros discos – Taylor Swift (2006), Fearless (2008), Speak Now (2010), Red (2012), 1989 (2014) y Reputation (2017) -, originalmente lanzados por la disquera Big Machine, luego de que esa firma fuera adquirida por el manager musical Scooter Braun en 2019.

Con la compra, Braun adquirió control de los másters de los discos originales de Swift, cuyos derechos la artista intentó comprar sin éxito luego de una serie de disputas entre ella y la disquera.

Si bien Swift tiene los derechos de publicación de las canciones originales por ser su autora, los derechos de licenciar las canciones pertenecen a Braun, que impidió que Swift cantara sus viejas canciones en la ceremonia de 2019 de los American Music Awards y que utilizara material de archivo para el documental de Netflix Miss Americana.

Con el objetivo de recuperar el control de su discografía de manos de Braun, a quien Swift acusó de ser un “abusador manipulativo”, Swift decidió grabar nuevas versiones de sus discos cuyos másters estarían totalmente bajo su control.