Britney Spears habla abiertamente a sus fans tras el fin de su tutela

En el vídeo, publicado anoche, Spears afirmó que está lista para responder a todas las preguntas de sus seguidores, antes de posiblemente brindar una entrevista a la conductora de televisión Oprah Winfrey.

“Seguramente lo primero que se preguntan es qué voy a hacer ahora que la tutela terminó. Es una muy buena pregunta. Estuve en la tutela por 13 años, es mucho tiempo para estar en una situación en la que no querés estar. Honestamente, estoy agradecida por cada día y por la posibilidad de tener las llaves de mi auto, de ser una mujer independiente. De poder usar un cajero automático y ver dinero por primera vez, poder comprar velas. Parecen cosas pequeñas para nosotras las mujeres, pero que hacen una gran diferencia”, expresó la cantante.

“Estoy muy agradecida y esto es muy bueno. Pero no estoy acá para ser una víctima, he vivido con víctimas toda mi infancia, por eso es que decidí salir de mi casa y trabajé por 20 años”, añadió la intérprete de hits como “Baby one more time” y “Toxic”.

Agregó que la tutela, que hasta este año estuvo en mano de su padre, fue “degradante y desmoralizante”.

“Estoy acá para brindar mi apoyo a las personas con discapacidades o enfermedades reales. Soy una mujer muy fuerte, así que solamente puedo imaginar lo que el sistema le hizo a estas personas. Así que espero que mi historia genere un impacto y se puedan hacer algunos cambios en el sistema corrupto”, añadió.

La cantante también se dirigió a los integrantes del movimiento #FreeBritney. “¡Ustedes son geniales! Honestamente, mi voz fue acallada y amenazada por tanto tiempo. Yo no tenía la posibilidad de hablar, o de decir algo”, afirmó.

Agregó que los integrantes de este movimiento pudieron echar luz y crear conciencia acerca de lo que estaba ocurriendo. “Ustedes generaron esa conciencia. Honestamente, creo que ustedes me salvaron la vida”, agregó e hizo referencia a las bromas que se hacen en torno al #FreeBritney.

“Vamos a seguir para adelante. Dios los bendiga a todos. Que tengan un buen año y una feliz Navidad”, agregó, antes de finalizar con un “¡Rock on!”.