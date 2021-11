A-ha en Paraguay: entradas ya están a la venta

Las entradas ya están disponibles en los puntos de venta de Ticketea y también en la web www.ticketea.com.py. Según detalló la productora G5Pro, todos los asientos de los sectores VIP serán numerados.

Lea más: A-ha vendrá en marzo a Paraguay

Los precios y sectores son: Plateas (G. 300.000), Preferencia (G. 350.000), Preferencia VIP (G. 550.000), VIP Bronce (G. 500.000), Plata (G. 650.000), Oro (G. 800.000) y Platino (G. 900.000). Con la tarjeta Itaú Visa se puede acceder acceder a un 15% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses, pero solamente en los puntos de venta.

A-ha llegará a Paraguay en el marco de la gira de celebración de los 35 años de su álbum debut “Hunting high and low”, que incluye éxitos como “Take on me” y “The sun always shines on TV”. La agrupación fundada en 1982 está integrada por Paul Waaktaar-Savoy, guitarrista, coros y principal compositor; Magne Furuholmen, tecladista, guitarrista, segunda voz y compositor; y Morten Harket, vocalista principal y también compositor ocasional de la banda.