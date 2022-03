A-ha trae hoy su festejo al SND Arena

Tras iniciar su gira sudamericana el viernes en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, la agrupación noruega A-ha tendrá hoy su primer encuentro cara a cara con el público paraguayo. El show será en el SND Arena y estará como invitada la agrupación nacional Deliverans, que subirá al escenario a las 20:00.

A-ha se encuentra celebrando los 35 años del lanzamiento de “Hunting High and Low”, lanzado en el año 1985, y que contiene éxitos como “Take on me”, “Train on thought” y “The sun always shine on TV”.

La agrupación está conformada por Morgen Harket, vocalista principal y compositor ocasional del grupo; Paul Waaktaar-Savoy, guitarrista y principal compositor; y Magne Furuholmen, tecladista, segunda voz y compositor. El arribo de los mismos a nuestro país estaba previsto para la noche de ayer.

Con el citado álbum, A-ha se dio a conocer al mundo y se convirtió en una de las principales referencias del pop de los ‘80. La agrupación ha significado además una gran influencia para otros artistas como Morrissey, Robbie Williams, Pet Shop Boys y Chris Martin, vocalista de Coldplay, que nombró al grupo como una de sus “bandas favoritas de todos los tiempos”.

La revista especializada NME declaró a “Hunting High and Low” como uno de los álbumes que han resistido a la prueba del tiempo y todavía suenan genial hoy”.

Nuevas canciones

En su show del viernes, la agrupación no solamente repasó las canciones de su celebrado álbum, sino también aprovechó la ocasión para presentar nuevos temas como “Forest for the trees” y “You have what it takes”.

La agrupación también interpretó “Scoundrel Days”, tema que le da nombre a su álbum de 1986 y otros éxitos de su carrera.

El año pasado, la agrupación había anunciado que estaba trabajando en su nuevo álbum “True North”, que sería presentado en el otoño boreal de este año.

A través de su cuenta de Instagram, Magne Furuholmen había señalado la emoción de volver a las giras después de dos años, destacando la importancia de la música para generar unión, hacer frente a los momentos difíciles y brindar esperanza.

Deliverans será el encargado de abrir el concierto. El grupo conformado por Neine Heisecke (bajo y voz), Ambere Feliciángeli (guitarra), Leche Díaz Meyer (teclados) y Diego Riveros (batería) expresó, a través de sus redes sociales, sentirse honrado por abrir el show “de esta mítica banda”.

Las entradas siguen a la venta a través de Ticketea, tanto en los puntos físicos como en la web. Los precios y sectores son: Platino (G. 900.000), Oro (G. 800.000), Plata (G. 650.000), Bronce (G. 500.000), Preferencia VIP (G. 550.000), Preferencia (G. 350.000) y Plateas (G. 300.000).

Especial en ABC FM

Desde las 17:00 en la 98.5 ABC FM se tendrá una transmisión especial, desde el SND Arena, con Jorge Montefilpo y Yehimy Alison con todos los detalles de lo que será el concierto. La transmisión también se podrá seguir a través de www.abc.com.py/fm.