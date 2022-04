Patrick Altamirano: “Este disco es empezar algo nuevo”

La herencia de la comunicación y el arte fue algo de lo que Patrick Andrés -criado entre las fronteras de Brasil, Argentina y Paraguay- no pudo escapar. Alguna guitarra o algún tamborcito sonaba en la casa. Sus primeros recuerdos de hacer música son con su hermano, Lucas, “el músico de la familia”, bromea Patrick.

Sacaban canciones de la época, y entre los famosos covers se fueron encendiendo las ganas de decir algo con voz propia. “Teníamos ganas de ver si nos podía salir algo”, recordó. En ese entonces tenían entre 14 y 15 años y un “esbozo de dos o tres canciones”. Es en esos “intentos” donde ya empezó “a pesar esa identidad con lo que era la Triple Frontera” quizás sin pensarlo y más bien por estar expuestos a ese contexto.

Es eso lo que luego traslada a su ex banda, la más que conocida Revolber, que dentro de lo que es el rock nacional dejó un sello tras el cual estaba la necesidad de Patrick de expresarse desde sus influencias “triplefronterísticas”. “Siempre fuimos parte de ese universo tripartita”, describió.

Asumiendo su nacionalidad de Triple Frontera, el artista no puede dejar de hablar de esa realidad y de cómo provenir de allí influyó tanto en su arte como en su persona. Por ende, tras la separación de Revolber, una banda en cuyas canciones siempre estuvo explícita su influencia guaraní-español-portugués, él siente el deseo de seguir elevando la voz.

Para él este nuevo trabajo supone también entre una “reconciliación” y “reivindicación” con su ser músico y escritor de canciones, ya que al revisitar su obra, si bien se queda con la riqueza del jopará y toda su cultura, sí desea que varias letras escritas con la banda nunca hayan existido. “Hay muchas letras que eran de Revolber que hoy ya no me representan”, afirmó. Eso tras hablar sobre cómo en “Joparaparlante” hay elementos que tomó de temas del grupo de rock pero decidió transformarlos para generar esa conciliación consigo mismo.

“Uno tiene que tratar de ser menos boludo y todos los días tratar de mejorar un poco. Hago ese ejercicio constantemente. Cambié muchas cosas desde que hice un trabajo en conjunto con ONU Mujeres y conocí a personas maravillosas que sembraron en mí una deconstrucción que me hacía falta”, reflexionó.

“Me empecé a dar cuenta que que no estaba de acuerdo con esa persona de 19 o 20 años, con las cosas que decía y con las cosas que colocaba en una canción como para que se queden ahí para siempre. Me costó mucho hacer las paces con esa persona y este disco (Joparaparlante) tiene mucho que ver con eso”, explicó.

Asimismo, detalló que el nombre de este nuevo trabajo es un juego de palabras, algo que a él siempre le gustó hacer. “Es el parlante que mezcla todo lo que pueda mezclar, pero también significa que yo hablo más que canto, porque siento que soy mucho más un hablador que cantante. Me queda muy grande ese término y siento que me gusta más contar cosas, hablar un poco sobre cómo me siento con respecto a lo que está pasando con el mundo o con lo que hacemos”.

Afirmó que este EP tiene un proceso de maduración “de unos cuantos años” pues la última vez que había grabado algo fue como hace seis años atrás. “Dejé mi banda hace cuatro años, entonces respeté mucho esos procesos para poder hacer esto ahora”, indicó.

Siete nuevas historias

El álbum abre con “Por la galaxia guaraní” que cuenta con la voz del profesor Blas Servín, recordado amante de la astronomía. Este tema es “un homenaje a un amigo que se fue, que estará por las estrellas”. Blas le enseñó “muchísimo” a Patrick y él lo homenajea así, ya que el audio es de una entrevista que él le realizó.

Dicho tema “aterriza” en el siguiente: “Aterrizaje en la bahía de don José”. “Es la historia de un personaje que piensa que va a estar viajando siempre y en realidad le crecen flores en los pies; eso se da en la bahía de don José que es José Asunción Flores”, mencionó, recordando a este compositor que para él es “muy importante” y es quien “nos mostró el camino de la identidad”.

Luego viene “De acá para allá” sobre una persona que arranca la rutina del día a día. “En ese caso lo que fue el día a día con mi banda en aquel entonces”.

En “Despertar a la fuerza” suena el riff (sampleado) de “El atake de los klones” (del disco “Kaimonomacaco”). “Hago como la continuación con el nuevo tema pero ya no trato más de poner algo en manos de la ciencia ficción, sino hacer ver lo que está pasando; que tenemos que despertar hoy día y a la fuerza, no nos queda otra de despertar a un nuevo porvenir, tratar de auto reconocernos, deconstruirnos, ser inclusivos, pelear por cosas que realmente valgan la pena”.

Así se va desarrollando el disco con más temas como “Obertura de La Second Line del Hito”, “Idea, no color” y el primer y único sencillo lanzado “Vagamundo”.

Una vez más, en ese camino de despertar de la conciencia, Patrick recurre a otra frase de Revolber pero para mirarla con más claridad. En “Para tu manejo, parte 1″ (del disco “Amoto Lado B”) decía “No estoy ni ahí por tu carrera en MTV” y ahora, en “Idea, no color” dice “No estoy ni ahí por estar en MTV”.

“Es como que antes teníamos ese sueño de estar en MTV” pero también “de cierta forma es un palo a la política en sí, porque yo a veces no puedo creer que una persona antes de ser humano pueda decir ‘soy de tal color’. Creo que más allá de eso tenemos que empezar a elegir ideas. Por eso empezó con lo de MTV, porque es auto reconocernos, o sea no estoy más en esa carrera. Quiero dejar canciones, no que sean populares o que peguen, sino para dejar un mensaje porque creo que nosotros somos todo lo que dejamos, no lo que llevamos”, refirió.

“Vagamundo”, en tanto, cuenta con una frase de la canción “Soy un vagabundo”, de Luis Alberto del Paraná. “Es un humilde homenaje que busca despertar el interés de las nuevas generaciones sobre la historia de Paraná y revalorizar a este gran artista nacional que posicionó la música paraguaya a nivel internacional”, profundizó Altamirano.

Entender quiénes somos ahora

Al revisar la discografía de Revolber uno se encuentra con que un par de temas: “Para tu manejo, parte 1″ y “Para tu manejo, parte 2″ no están disponibles para ser oídos. Patrick es consciente de eso y afirmó: “hay otro temas también que quiero ‘mutear’ (silenciar)”.

Todo eso tiene que ver con su recorrido de revelaciones, reconciliaciones y con su presente. “Yo mutearía también ‘Jahapá'. Es un tema que denigra a las mujeres. Hay mensajes que ya no me parece que hayan que propagar, por eso hice ‘Idea, no color’. Hay cosas interesantes en esos temas (los silenciados) pero hay cosas que no, entonces voy a rescatar las cosas que están buenas. Creo que es como tomar postura. El día de mañana cuando pueda comprar los derechos fonográficos de ‘Kaimonomacaco’ (2004), que en algún momento me van a vender, mutearía también”, sentenció.

“Es una conciencia que antes uno no tenía. Después, por suerte, empecé a leer, estudiar, comprender un montón de cosas que antes no entendía. Hice lo que pude para tratar de mejorar esas letras. También cambié las letras en vivo”, aclaró.

La suma de ideas con bagajes diversos

Este nuevo material, presentado por DEELEPE Records y producido por el mismo Altamirano (quien hizo voz, programaciones, scratches, ukelele y percusiones), cuenta con colaboraciones que aportan miradas diferentes.

Trabajaron Rolfi Gómez (teclas y voces), Alejandro Favián (teclas, bajos, coros y programaciones), Redemm (teclas y programaciones y producción artística de dos temas). Cuenta además con la participación de Giovanni Domínguez, DJ Loopnatic y la voz de Blas Servín.

“Hay libros que le cambian la vida a uno”, empezó diciendo en esta parte el músico, para citar la obra “Creativity, Inc.” de Edwin Catmull, cofundador de Pixar Animation y expresidente de Disney Animation. “Ese libro te entregas herramientas maravillosas para para crear un ambiente creativo saludable”, dijo, para afirmar que necesitamos trabajar “bajo una sinceridad brutal”.

La obra le enseñó también el concepto de “mentalidad de principiante” que busca utilizar en sus procesos. “Al mantener esa mente sucede que estás totalmente abierta o abierto a que nuevas personas puedan ingresar en tu círculo de confianza y puedan trabajar contigo”, dijo.

De esa manera con Rolfi, a quien le uno años de trabajo y amistad, pueden hacer muchas cosas juntos y decirse también todo “con mucha diplomacia”. También llegó a él Alejandro Favián (de la banda Polka Stereo y que ahora tiene proyectos solista) “un gran vocalista y músico, más joven que yo, pero llega un punto en que no importa la edad que tenés porque la creatividad es transversal”.

Redemm llegó también para aportar su visión y sobre todo a impulsar a Patrick. “Él me fue empujando sin que yo me de cuenta. Le debo mucho, es una persona maravillosa que entró a mi vida a enseñarme un montón”, consideró.

Vivir en la música

“Yo no creo haber hecho algún material sin las ganas de que signifique un aporte a algo. Siempre quiero aportar, siempre tengo ganas, me salió pocas veces y la mayoría de las veces no, pero uno siempre sigue y yo siempre he seguido intentando”, remarcó sobre su continuidad en la música.

En ese sentido manifestó su creencia de que “este disco es empezar algo nuevo”. “Me pasaba antes que terminaba un disco y no quería hacer más nada, quería alejarme años porque eran procesos difíciles. Pero este fue un proceso muy lindo y me dieron ganas de seguir haciendo cosas”, confirmó.

En tanto, pensó que “no nos tiene que importar realmente lo que diga la industria, si es por eso yo prefiero no ganar ni un solo centavo. Lo que quiero hacer es dejar algo que yo considere que vale la pena, porque el día que yo no esté voy a estar vivo en eso”, consideró.

“No hay que estar preocupado de si mi tema pega o si tiene un millón de reproducciones, yo creo que este no va por ahí. Eso debe de ser consecuencia de lo que vos haces bien, pero no puede ser el fin y no puede ser tu meta tampoco. Uno como artista tiene que dejar algo que le satisface, que le gusta, que cree que representa un movimiento o que dice algo que uno quiere eternizar, porque eso se queda se queda para siempre. Nosotros somos todo aquello que dejamos”.