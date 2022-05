Antenna prepara “tremenda fiesta” para celebrar sus 10 años

Los hermanos Martínez: Edu, Chelo y Arturo, quienes hoy conforman la banda de pop rock Antenna, junto al bajista Santiago Vallovera, crecieron rodeados de música, algo que para ellos no fue una imposición sino una invitación a disfrutar de algo que ya les gustaba desde chicos.

“Estábamos durmiendo y mi papá nos despierta con una guitarra para cada uno, y nos dijo: hoy empieza su clase de guitarra, y ese día fue lo mejor de la vida. Todo empezó con esa guitarra criolla y no paramos más hasta hoy”, recordaron Arturo y Edu, quienes conversaron con ABC Color antes de este concierto celebratorio.

Chelo, el cantante y guitarrista, quien empezó ya antes en la música estudiando piano, fue el primero en formar parte de una banda profesional ya que integró las filas de la recordada banda punk Área 69 como baterista. Al terminar la historia de este proyecto en 2011 y con las ganas y la necesidad de seguir haciendo música, empezó Antenna junto a Rodolfo “Rody” González en guitarra (también de Área), Daniel Torres en bajo y Arturo en la batería.

Tras un EP de cuatro temas grabado con Claus Walde en 2011, esta conformación lanzó el primer disco de estudio “Vivo” en el año 2012, llamando la atención en la escena del rock nacional. Este trabajo había tenido desde el vamos el acompañamiento en producción musical de Walter Cabrera (Flou) y al convertirse en un disco de 14 canciones fue grabado en los estudios Supernova con Diego Serafini.

“Fue un disco rockero, bien crudo, era lo que sentíamos en ese momento. Yo ahí era nuevito como músico profesional, todo era nuevo para mí, todo era miedo, pero fue una experiencia increíble y única”, recordó Arturo sobre su salto a trabajar como profesional.

Una nueva era

Tras la salida de González por motivos personales ingresa Edu, quien siempre “estuvo rondando” por los ensayos de la banda e incluso tocaba la guitarra en ocasiones con el grupo. Esta etapa trae consigo nuevos sonidos para Antenna ya que empiezan a explorar el uso de sintetizadores y elementos más electrónicos. Así nace el sencillo “Supersónico” (2017) que abrió el camino para el segundo álbum “Infinito” (2019) con diez canciones bajo la producción de Mauri Román. Luego de esto recibieron a un nuevo bajista: Yoti Morel, quien luego cedió su lugar al actual integrante Santiago Vallovera.

“Yo creo que ‘Supersónico’ fue la canción que marcó el paso del disco ‘Vivo’ a ‘Infinito’. Fue también la primera canción que produjimos con Mauri y la primera que yo compuse con la banda. Ahí ya cambió la forma de tocar, la batería, las guitarras suenan diferentes, ya hay más coros, es más vocal, creo que fue el primer experimento”, señaló Edu.

Profundizó que este cambio se debió a que todos estaban ya escuchando otra música. “Aparte estaba en la cabeza esa cuestión de que cada disco es un mundo aparte, entonces todos nos sumergimos dentro del concepto. Chelo aportó su rock and roll, Arturo su nuevo sonido de batería más sintético y electrónico, metimos por primera vez teclas y eso ya cambió la estética”, explicó Edu sobre esta etapa.

Entre el pop y el rock

Este año lanzaron el tema “Pensar en dos”, donde siguen los cambios ya que Chelo cede la voz principal a Edu, quien también compuso este tema y quien pudo además mostrar su lado como productor, ya que esta canción marca el camino de la banda hacia la “autoproducción”.

Junto a esa canción, Edu contó que hay otra como para ser lanzada pero que no saben si eso sucederá. “Creo que tarde o temprano vamos a volver al rock pesado. Estamos con esa necesidad. Creo que el público de Antenna, sobre todo en este año aniversario, se merece un poco de la energía inicial”, reveló Edu.

En ese sentido añadió que tocar los temas del disco “Vivo” trae “una sensación importante, de sacar todo afuera, que creo que es lo que el rock representa en la vida, es una energía que no hay forma de explicar sino con esa música, con ese sonido, con esa forma de tocar, porque el rock es también una forma de tocar. Creo que vamos a volver en algún momento, van a escuchar algo de Antenna que van a tener que bajar un poquito el volumen otra vez”, anticipó. “Estamos necesitando un poco más de distorsión en nuestros oídos”, añadió Arturo.

Celebrar la primera década

“Va a ser una tremenda fiesta. Tenemos 21 canciones, 11 invitados. Son personas que estuvieron con nosotros durante todos estos años, con quienes compartimos”, adelantó Arturo sobre el concierto de hoy.

Contó que estarán los anteriores bajistas: Daniel Torres y Yoti Morel, también Walter Cabrera, Néstor López, Diego Serafini, Belén Pinto, María Rehnfeldt, Javi Zacher, Miky González, Álvaro González, una cantidad de amigos. “Va a estar realmente divertidísimo y genial este show”, expresó.

Mirando atrás y también para adelante

“Yo tenía 18 años cuando grabé ‘Vivo’, ahora tengo 29″, observó Arturo al hacer un recorrido mental de todo lo que vivieron. “Al pensar así te da mucha nostalgia”, agregó Edu.

“Lo importante de todo es que hay que ser agradecidos con la oportunidad de hacer música, también con al gente que acompañó todo el proceso que son muchísimos amigos. Yo creo que la música no es solo la música, o sea, la importancia de la amistad y de la buena compañía, de los buenos consejos, del compartir buena música, conversaciones, hace que un proyecto sea lo que es. Una vez un artista me dijo: un artista no se nutre de la música, se nutre de otras cosas, termina siendo el producto, porque sin las vivencias no hay música”, reflexionó el músico.

Arturo, seguidamente, afirmó que es “emocionante” ver todo lo que ya vivió no solo con este grupo, sino con sus hermanos y amigos. “Se aprende mucho por el camino, hay muchísimos errores, pero te reís a la larga, pero lo más importante es que se aprende demasiado no solo musicalmente, aprendés de las otras personas cosas de la vida, de eso se te quedan cosas marcadas para siempre”, subrayó.

La banda invitada Los Ollies subirá hoy a escena a las 18:00 y Antenna comenzará su fiesta a las 19:00.