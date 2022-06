Vicky Díaz: “El arte musical es la forma más sublime de comunicación entre seres humanos”

En su Quyquyhó natal, un pequeño pueblo ubicado en Paraguarí, Vicky empezó a soñar con ser artista. Ya a sus 5 años aprendió a ejecutar el arpa y la guitarra. Desde muy joven empezó a recorrer escenarios cantando junto a sus hermanos Mónica y José con quienes conformó su primer grupo Los Hermanitos Díaz.

Nacida así en una cuna de artistas, Vicky siempre tuvo el deseo de llevar la música paraguaya por el mundo. En el año 2014 creó su grupo Vicky Díaz y Marandú con el lema “Hagamos patria”, lanzando un disco homónimo con el que junto a Mónica en arpa paraguaya y Ángel Chávez (teclados) rescataron composiciones clásicas del cancionero popular paraguayo.

Hoy en día el grupo ha dado un paso más en su carrera ya que está presentando su nuevo álbum “Girar desde lo íntimo”, y esta vez ya con ocho composiciones originales, principalmente de Vicky, entre polcas, guaranias y chamamés.

El mismo fue grabado en el estudio Spirit and Sound, bajo la producción musical de Sergio Cuquejo. Además, participaron muchos invitados nacionales e internacionales como la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, los guitarristas Fernando Garbarino y Pedro Martínez, el bajista Juan Pablo Giménez, el arpista Martín Portillo y el arpista llanero Wilmer López de Colombia (quien también hizo arreglos).

El disco está disponible en todas las plataformas digitales como también disponible para la venta en formato físico en los locales de Music Hall. El concierto de lanzamiento también se va a transmitir desde Facebook y YouTube de la página de dicho local.

Un trabajo cargado de emociones

Este álbum “surgió en una etapa muy sensible para la humanidad”, explicó Vicky Díaz sobre este nuevo trabajo que, para ella, “presenta canciones inspiradas en musas reales, lugares y momentos verdaderos y únicos, que se guardaron en lo más íntimo”.

“Sin miedo a desnudar el alma, busca plasmar en melodías, sonidos y letras, la expresión sincera” del grupo, explicó también la artista sobre estas ocho nuevas canciones que ahora se suman a la música paraguaya.

Asimismo, Vicky aseguró que crearon este disco “con la intención de recuperar la poesía en las canciones, conectar al ser humano con sus raíces y creencias”. Añadió que el trabajo “saca a relucir el valor de la familia y de las experiencias vividas, girando desde los inicios de la vida misma y su transcurrir en el tiempo, haciéndonos recordar que somos buenos sensibilizar y hacernos reflexionar sobre la influencia que tiene la música en la sociedad, en nuestra manera de vivir, de pensar y de sentir”.

Un recorrido en el tiempo

Este disco contiene letras escritas en diferentes momentos del tiempo, como en 2013, 2015, 2020 y 2021, siendo un abanico de sentimientos a lo largo del tiempo. Para Vicky “hay un antes y un después” pensando en ella como compositora. “Me ha tocado vivir de cerca situaciones bastante tristes en el marco de la pandemia, lo cual ha generado una maduración”, dijo también.

Por otro lado, afirmó que con el paso del tiempo logró “conectar” los distintos ritmos y géneros que pudo experimentar. “El 6x8 que está innato en mí y las influencias del rock, pop, metal melódico y otros ritmos regionales como la zamba argentina, el chamamé, y otros, que se pueden percibir en mis canciones”, explicó.

“Siento que he logrado afianzar la manera de expresarme a través de mis letras, atender las melodías que ya las palabras me dictan, conectar las áreas del arte que me mueven al poder escribir, pintar y musicalizar mis emociones al mismo tiempo”, observó. Al respecto, detalló que cada canción del disco está acompañada de una obra plástica que pretende exponer el día del concierto de lanzamiento oficial.

Además, confirmó que el hecho de trabajar con otros artistas que confiaron sus obras y le invitaron a colaborar con ellos ya sea poniendo letras a sus músicas y/o melodías a sus letras, le ayudó a madurar muchísimo y tener una visión más amplia de lo que implica este proceso creativo.

Vínculos

La mayoría de las letras de este disco hablan de los vínculos en todo sentido y para Díaz es importante conversar sobre esto. “El hombre es un ser social por naturaleza, su esencia no es la de aislarse, al contrario, es interactuar y poder aportar algo de sí mismo a los demás, al entorno próximo y distante. El ser humano está hecho de un cúmulo de sentimientos y con nuestras creaciones buscamos estimularlos positivamente”, remarcó.

Como “servidora del arte” consideró que “el arte musical es la forma más sublime de comunicación entre seres humanos, pues con ella se toca el alma y debemos utilizarla correctamente. Nuestra música está cargada de mensajes y experiencias, consideramos que pueden aportar algo positivo a los demás y por ende a la sociedad”.

La alegría de compartir

Ahora que el disco ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a Vicky le atraviesan “muchas sensaciones”. Por un lado “la del deber cumplido” porque “con tanto esfuerzo invertido en la creación del material, a pesar de todo el desgaste físico y mental que implica un proyecto como este”.

Por el otro le llena de satisfacción y mucha alegría “que el país y el mundo pueda escuchar y apreciar” sus creaciones. “Yo me siento comprometida con el arte nacional y crear temas propios es una muestra de eso. Siento que esto recién empieza y aún hay mucho por recorrer y aprender”, planteó.

En ese marco, el hecho de poder realizar un aporte a la música de Paraguay con canciones originales para ella es “una gran realización a nivel personal, profesional y de grupo”. Consideró que el disco “es una fuente de inspiración para otros artistas que buscan incursionar en la creación de temas propios, significa un deber cumplido el poder dejar plasmado sentimientos y emociones, y servir de referencia a futuras generaciones”.

Asimismo, aceptó que “sumar al cancionero paraguayo es un compromiso que sentía debía darse en algún momento de mi vida” y está orgullosa de enriquecer el repertorio nacional y actualizar su acervo de musical y de compositores. “Desde pequeña buscaba expresar la música desde donde lo sentía, sin dejarme llevar por los gustos de los demás, sino más bien por qué sentía y deseaba expresar”, indicó.

Finalmente la artista, quien divide su tiempo con sus labores de contaduría y artes plásticas, expuso que sus planes ahora son el de utilizar este álbum como una “plataforma de proyección” de su música.

“Estamos trabajando en la posibilidad de realizar visitas de promoción a países de la región con el apoyo de algunas organizaciones y conectar con aquellas personas que nos siguen constantemente y nos brindan su cariño y apoyo desde la distancia. Estamos muy confiados en que se de esa oportunidad como en años anteriores. Con el disco pretendemos participar en algunos concursos internacionales también. Es un trabajo cultural que busca resaltar el arte y talento que hay en Paraguay”, cerró.