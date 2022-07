Don Osvaldo desata la euforia y la nostalgia en el SND Arena

Con remeras y banderas alusivas a ambas bandas, alrededor de 5.000 personas se dieron cita para disfrutar de este concierto, que se realizó acompañado de un fuerte dispositivo de seguridad y despliegue policial. La apertura del show estuvo a cargo de Giovanni Mba’e, quien junto a su guitarra y al armonicista Edu White, ofrecieron versiones acústicas de clásicos del rock como “Wish you were here” y “Bohemian Rhapsody”.

Lea más: La evolución del Cosquín Rock

Luego de algunos cantos, que parecían más propios de la antesala de un partido de fútbol que de un concierto, a las 21:15 se apagaron las luces y Don Osvaldo salió a escena en medio de los gritos del público. “Bienvenidos” marcó el punto de inicio de una noche en la que la comunión entre la banda y la gente fueron constantes.

“Mis latidos” siguió en el repertorio y luego Pato Fontanet desplegó unas pañoletas entrelazadas que ató al pedestal el micrófono y las mantuvo allí todo el show. En tanto, las primeras banderas comenzaron a aterrizar en el escenario y el cantante las colocó frente a la batería.

Con el saxo, Leopoldo Janin se unió a sus compañeros en escena para “Rotos y descosidos”, para luego dar paso al “Normal”, con un estilo de blues. La fiesta siguió con “Tan perfecto que asusta”.

“Esta canción que viene ahora habla de traidores”, expresó Pato, pidiendo perdón a Paraguay por lo acontecido en la Guerra contra la Triple Alianza en la introducción de “Dueños”. La canción tomó un tono más acústico, con Luis “Lulu” Lamas cambiando la batería por el cajón y Janin tocando un saxo soprano; mientras un texto de Eduardo Galeano referente a la colonización se proyectó en las pantallas al final del tema.

En otro momento de la noche, Pato Fontanet pidió “justicia por las víctimas de Cromañón”, el trágico incendio que se desató en un concierto de Callejeros en el 2004. Y dio paso a “Rompiendo espejos”, un tema de su anterior banda que encendió aún más el entusiasmo del público.

“Ciegos” y “Tanto de todo” siguieron en el repertorio, así como “El saludo y el adiós”, que a través del saxo llegó enganchada con “9 de julio”, otro de los éxitos de Callejeros.

“Espejito, espejito” y “Ojalá se los lleve”, otro tema de Callejeros, también resonaron en el SND, cuya cancha se vio copada de público y albergó a varios pogos.

“Para todos los barriletes del Paraguay”, expresó en otro momento Fontanet, dando paso a “Barrilete”. También sonó “Vaso sin fondo”, con un solo de Juan “Juano” Falcone en la percusión.

A lo largo del show, Fontanet da mucho espacio a sus compañeros de banda y deja que cada uno se luzca, con extensos sets instrumentales y solos, en el que se destacó el tecladista Gabriel “Apu” Gerez; así como el bajo de Christian “Dios” Torrejón y las guitarras ejecutadas por Álvaro “Pedi” Puentes y Gastón Videla.

Pato agradeció al público paraguayo “por todas las veces que estuvieron ahí” y luego introdujo el sello característico de esta banda, que toma su nombre del emblemático tanguero Osvaldo Pugliese.

“Vamos a cantar una milonga y un tango”, anticipó el cantante, cuyo registro vocal se adapta a la perfección a estos géneros rioplatenses. Así sonaron “Un demonio” y “Fantasía o realidad”.

Ya en el tramo final del show llegó otro tema de Callejeros, “Mas allá”, y también “Misterios”. Posteriormente, Pato afirmó que el siguiente tema iría dedicado “a todos los políticos” y cuestionó duramente a aquellos que en su país viven como “si fueran estrellas de rock de los Estados Unidos”.

“El 50% de la población se está cagando de hambre”, añadió. Y lamentó la impunidad hacia la clase política señalando “nunca van en cana”. De esta manera dio paso a “Acordate”, una canción que también le calza muy bien a muchos políticos locales.

Muy emocionado, Pato Fontanet expresó que fue “un honor” estar en Paraguay. Finalmente cerró el show con “Suerte”, en medio del agite del público, que celebró su esperado encuentro con esta agrupación argentina, dando además paso a la nostalgia con los temas de Callejeros.