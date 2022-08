Tiago PZK: “Lo dejo todo arriba del escenario”

El pasado 3 de agosto cumplió 21 años, por lo que Tiago Uriel Pacheco está dispuesto a continuar la celebración hoy con el público paraguayo. La de esta noche será la cuarta fecha de su gira, luego de dos shows en Buenos Aires, Argentina; y uno en Montevideo, Uruguay.

Lea más: Lalo Aguilar vuelve a Paraguay con su mochila llena de canciones

“Por la experiencia fue como una mezcla de sensaciones, de sentimientos arriba del escenario y cómo la gente lo vivió. Está bueno porque, por lo que viví hasta ahora, es un show donde la gente llora, baila, la pasa muy bien y canta”, expresó en una charla con ABC.

“Lo dejo todo arriba del escenario, bajo hecho agua, entonces creo que eso la gente lo sabe valorar porque saben que les estoy devolviendo toda la energía que ellos me dan”, añadió.

Nacido en la localidad de Monte Grande, provincia de Buenos Aires, Tiago se conectó con el rap a través de unos vídeos que le mostró su tía. “Ahí yo me envicié, me volví un fanático total. Yo tenía 10, 11 años más o menos. Se dio de coincidencia porque una vez fui a jugar al fútbol con mi primo y había una competencia, justo ahí en el mismo parque entonces yo me acerqué y era para ver. Mi primo no me avisó y me anotó en la competencia. De sorpresa tuve que competir y la verdad es que estuvo buenísimo, gané la primera batalla y a partir de eso no frené nunca”, recordó con respecto a su ingreso al mundo del freestyle.

Álbum debut

En “Portales”, su álbum debut lanzado el pasado 21 de julio, Tiago PZK conjuga varios géneros como el reguetón, el hip hop, el trap y hasta el punk. Detalló que la realización de este material le demandó casi dos años de trabajo, en los que también aprendió un montón de cosas y su carrera creció.

“Fue un proceso largo de ir encontrándole la vuelta, la identidad a mi música y el concepto del disco. Creo que se llegó a algo muy profesional, visualmente llamativo y sonoramente muy profesional también”, acotó.

El álbum consta de 15 canciones e incluye colaboraciones con los argentinos LIT Killah y Trueno, el puertorriqueño Mike Towers y la brasileña IZA, entre otros.

“Cada canción es como un mundo diferente y eso está bueno. Y eso se nota mucho en el vivo, lo van a ver en el show, de que todas las canciones son súper distintas y los temas son para diferentes públicos”, comentó. Agregó que el álbum incluye opciones para “el público al que le gusta perrear”, pero también para aquellos a los que les gustan las canciones más sentimentales.

“Hay un poco de todo. Al fin y al cabo es el concepto de mi disco y mi concepto artístico también, de no encasillarme en ningún estilo”, acotó.

“Cato”, su incursión en el cine

Tiago incursionó en el cine protagonizando la película “Cato”, un drama musical y policial que sigue a un joven que busca hacerse un lugar en el mundo de la música, pero una tragedia familiar pone en riesgo sus sueños. El cantante detalló que fue el propio director Peta Rivero y Hornos el que le ofreció el papel.

“Fue la primera vez que actué y ya me pusieron en una película de principal. Fue mucho trabajo pero, al fin y al cabo, valió la pena. Es una película con una trama interesante y con un giro argumental muy, muy inesperado”, expresó. Añadió que dentro del proceso de creación de su personaje tuvo que llorar un montón, enojarse, pelearse y experimentó un montón de cosas que le sirvieron a la hora de encarnar a Cato.

Para este filme, que actualmente está disponible en la plataforma Star+, Tiago PZK compuso “Loco”. Comentó que este tema surgió a la par que estaba grabando la película. “No es que la tenía preparada de antes, sino que mientras estaba filmando en esas semanas cuando volvía trataba de ir al estudio a ver si me salía para la película y salió ‘Loco’ que me parece un temón”, relató.

Destacó además que la canción “representa la realidad de mucha gente y toca una fibra muy importante para todos”.

Su reencuentro con Paraguay

Esta no será la primera visita de Tiago PZK a Paraguay, pues recordó que había venido años atrás para participar de una competencia de freestyle. El artista destacó los mensajes que siempre recibe del público local.

“Los amo mucho, siempre recibo sus mensajes y los leo. Estoy muy emocionado por ir este sábado a tocar con ustedes y espero que estén ahí dando toda la energía. Vamos a comer unos chipá, vamos a tomar unos tereré”, expresó.

Posteriormente confesó su amor por la chipa. “Amo la chipa, es lo más rico del mundo y acá en Argentina no es lo mismo”, agregó.

Horarios y sectores

Los accesos al SND Arena se abrirán a las 19:00 y desde las 20:20 estará el DJ Basstian. A las 21:00 actuará Milkshake, mientras que el inicio del show de Tiago PZK está previsto para las 22:30. Las entradas están a la venta en Ticketea y cuestan G. 250.000 (Campo VIP), G. 135.000 (Preferencias) y G. 100.000 (Platea).

Si bien el show estaba previsto inicialmente en el Jockey Club, fue cambiado de local debido al pronóstico de lluvias. Según informó la producción, los que hayan adquirido entradas para las Mesas Velvet accederán al sector Preferencias o podrán solicitar su reembolso. Mientras que las Mesas Premium serán reubicadas dentro del nuevo local.