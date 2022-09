¿Cuándo y dónde ver el concierto tributo a Taylor Hawkins?

Para las 11:30 de Paraguay está previsto el inicio de este concierto organizado por los integrantes de Foo Fighters y la familia de Taylor Hawkins, de manera a celebrar la vida, el amor y el legado del músico fallecido el pasado 25 de marzo en Colombia, un par de días después de haber estado en nuestro país.

Lea más: ¿Quién era Taylor Hawkins, el baterista que deja al rock de luto?

El concierto contará con la participación del baterista Travis Barker, conocido por haber integrado el grupo Blink 182; la niña multi-instrumentista Nandi Bushell, la cantante Chrissie Hynde y el baterista Martin Chambers, del grupo anglo-estadounidense The Pretenders y el bajista Chris Chaney.

También estará el grupo Chevy Metal, el ex baterista de The Police, Stewart Copeland; el baterista y compositor John Freese, y el cantante británico Liam Gallagher. Igualmente estarán en escena el músico Omar Hakim, el cantante y guitarrista Justin Hawkins, del grupo británico The Darkness; el fundador de Queens of the Stone Age, Joshua Homme; el power trío James Gang, Violet Grohl, el cantante de AC/DC, Brian Johnson; Alain Johannes, y John Paul Jones, bajista de la recordada agrupación Led Zeppelin.

El listado sigue con la cantante Kesha, el músico y productor Greg Kurstin, Geddy Lee y Alex Lifeson, del grupo canadiense Rush; los integrantes de Queen, Brian May y Roger Taylor; el ex bajista de Nirvana, Krist Novoselic; el célebre guitarrista y productor Nile Rodgers, el DJ y productor Mark Ronson, Luke Spiller, vocalista de la banda británica The Struts, el grupo británico Supergrass y el baterista de Metallica, Lars Ulrich.

El concierto reunirá además a Nate Wood, el baterista Rufus Taylor, el compositor, cantante y músico Wolfgang Van Halen y el comediante Dave Chapelle.

Desde Paraguay el concierto podrá ser visto en vivo a través del canal de YouTube de MTV. En tanto, mañana domingo será transmitido a las 19:30 en la señal de televisión por cable MTV. Igualmente se podrá ver en vivo desde la aplicación gratuita Pluto TV.

El otro concierto tributo organizado en memoria de Taylor Hawkins será el próximo 27 de septiembre en el Kia Forum de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. Para dicha fecha está anunciada la presentación de Miley Cyrus, Kiss, Alanis Morrissette, Pink, entre otros.