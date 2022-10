Amor, conciencia, talento, constancia, perreo y actitud: las mujeres reafirmaron su potencia en el Festival Sorora

El festival arrancó con una selección musical divertida a cargo de la pasión contagiante de Rey Caniche, quien dio paso a lo que vino después: un alto voltaje emocional con la energía dulce y a la vez profunda de la cantante nivaclé Bianca Orqueda, uno de los nombres que actualmente está sonando en todo escenario y con justa razón. Su arte trasciende el sentir de sus ancestros ya que sus canciones las compone en su lengua originaria que así se mantiene viva.

Empuñando la guitarra con tesón y amor, el sonido del instrumento tomó vuelo para fusionarse a su increíble voz que así salió volando entre el cemento, las piedras y las chapas del edificio del Ferrocarril, que acogía este histórico evento. Ahí sonaban “¿Dónde estás?”, “Ni más ni menos”, y más, que interpretó acompañada de Rocío Servín en piano y de Anahí Ríos en guitarra, poniendo su sello a este momento tan inolvidable como admirable.

De baladas en clave pop dimos un salto al rock bailable y aires de surf de la mano de las California Superstar, quienes nos llevaron de viaje a un verano feliz, porque eso transmiten y crean, un momento en el que todo es alegría y ritmo.

El grupo, que tiene en sus filas a la histórica guitarrista eléctrica Catalina “Catunga” Pereira, compositora de la mayoría de las obras, a la baterista Noemí Velázquez, la cantante Reina Basaldúa, y a las integrantes de una nueva generación de “Superstars”: Lucero Sarambí en bajo, Romi Roa en guitarra y Lourdes Meza en percusión, hizo temas propios entre instrumentales y con lírica, como “El dorado”, “Volverás otra vez”, “Yo quiero un amor sincero”, entre otros.

La ya comprobada arrolladora fuerza de Passiflorx llenó luego el Ferrocarril. Con un folk rock penetrante y una actuación en escena comprometida llegaron los temas de su álbum debut “Mercurio Vivo”, en los que Paty Latorre (guitarra y voz), Ángel Crosa (guitarra eléctrica), Lucero Sarambí (bajo) y Diego Peña (batería) destilaron irreverencia y mensaje de conciencia ambiental. Invitaron también en un momento a la cantautora Stefy Ramírez para hacer “Sol” en otro emotivo momento de sororidad, porque de esto se trata, de compartir.

Asimismo, Paty y Lucero recordaron sus inicios en la música y cómo el machismo quería en todo momento disminuir sus talentos o reducirlas al simple hecho de ser una cara bonita. Pero dijeron “ya no más” y hoy conforman no solo este sino otros proyectos, porque ya no tienen miedo.

Seguidamente fue el turno de Tam Blk, propuesta emergente que fue seleccionada tras una convocatoria de Sorora Música para dar espacio a nuevos proyectos. Con canciones propias de su reciente lanzamiento, el disco debut “Utopía”, su hipnótica voz nos llevó a un polo sonoro completamente diferente.

Con una base brutal de Marcelo Soler en batería y Rodrigo Quintás en teclas, la cantante y compositora desató su voz brillante y una personalidad encantadora, como de haga mágica, al son de melodías entre envolventes, oscuras, contemplativas y magnéticas como “u.by.my.side”, “oscuros.dias”, “watermygarden” y otros.

Como un huracán, más tarde, las Milk Shake sacudieron el festival. Las “maestras de perreo” Sabb Montes y Majo Maciel, acompañadas del ritmo generado de Robin Müller (batería) y Bruno Méndez (sintetizador) llevaron toda su actitud, electricidad y sensualidad, presentando además a un desfile de hermanas en el arte: Ally, Danna Meza, Ana Celina, Missmaella, Kaese y Aleshit se sumaron a su fiesta cantando temas propios.

“¡Nunca tengan más miedo!”, exclamó Majo en un momento, invitando a todas a seguir luchando para concretar sus sueños. “Estamos más unidas que nunca”, añadió Kaese, algo que Aleshit tomó para sumar que uniéndose “es lo único que va a hacer que llegemos” y así lo han demostrado.

El baile siguió durante el set lleno de los ritmos más eclécticos de la mano de las DJs Dulce y Señorita Agridulce, quienes compartieron bandejas y con mucha personalidad contagiaron su propia alegría a la gente. Después, como una sorpresa llegó el tiempo del baile folclórico con las históricas galoperas de la Chacarita, quienes danzaron también al son de las palmas de la gente.

De este registro pasamos a la sensibilidad sonora y social de La Múcura, el dúo internacional invitado que vino desde Colombia para ofrecer su mirada amorosa hacia la música en canciones plagadas de honestidad.

“Sentimos a Paraguay como un país hermano, es como otra casa para nosotras”, dijeron Jimena Almario y Bonnie Devine, quienes buscan hacer propuestas a través de su arte y tejer espacios donde todos los sueños sean posibles. “Manifiesto”, “Posdata”, “Sanará” y otras canciones propias abrazaron a un público que rió, aplaudió y disfrutó de este arte consciente.

Pero el mensaje es reforzado por la gracia, el carisma y el impresionante talento de este dúo de multiinstrumentistas. Son dos pero suenan a una gran orquesta entre platillos, bombo legüero, percusiones, saxo y guitarra. Ambas emanan amor puro por estas redes que están construyendo y por volver a un país que siempre la recibe con los brazos abiertos.

La energía pop y reggaetonera se apoderó seguidamente de la mano de la maravillosa Fabu, quien trajo también sus propias canciones, sus coreografías con un cuerpo de bailarines y a su musicalizadora Icy. Su larga caballera rubia y su escultural cuerpo enfundado en cuero se contornearon al ritmo de “Loco amor”, “Alguien como vos”, y otras, abordando a las relaciones en sus letras.

La cantante y bailarina agradeció el espacio y fue muy aplaudida. “Me cierran las puertas en todos lados porque soy todo lo que está mal”, enunció. Fabu es una artista trans con toda la energía y la convicción de que esos sueños, de los que se hablaron durante todo el festival, se materializan, y ella es también prueba de eso.

El recorrido musical seguía y llegó el turno de la Band’Elaschica, el grupo más interesante y atractivo de toda la escena instrumental actual ya que explora diferentes registros musicales.

La gran agrupación se presentó con Paula Rodríguez (bajo), Mar Pérez (trompeta), Julieta Morel (batería), Tati Barreto y Lara Barreto (saxos), Norma Lara (violín), Diana Quiñónez (trombón) y Magalí Benítez (piano) compartieron sus propias obras como “Reminiscencia”, “Antes de la luz”, “Be bright, be blue, be gay” y tuvieron también invitadas como la cantante Marcela Lezcano y la guitarrista eléctrica Marizza Torres, quienes iluminaron el recinto con sus alucinantes presencias.

Toda la gente estaba a pleno goce musical, disfrutando del movimiento del cuerpo gracias a esta música que potencia las ganas de sentir a pleno cada acorde.

Con el público entregado a la fiesta y al baile llegó el turno de Purahéi Soul, acto presentado por la drag Envidia Metenés. Esta vez Jenni Hicks y Migue Narváez comandaron una nave musical fogosa y llena de una emoción especial por lo que esta ocasión representaba, porque aquí las verdaderas protagonistas eran las mujeres y disidencias.

Cómo algunas integrantes de Band’Elaschica: Morel, las Barreto, Pérez, Quiñónez, sumados al guitarrista Esteban Romero, se acoplaron para dar vida a esta súper banda, es digno de admiración. El dúo Purahéi Soul sabe lo que hace y dónde está parado. Agarra a la gente de la mano para ir de paseo por una montaña rusa de emociones con sus temas como “Desapego”, “Ymaitéma piko”, “Aire de campo”, y más.

Casi hacia el final llegó Mi$$il con una propuesta bien latina. Ella es DJ, cantante y bailarina, y vino secundada por bailarinas que a puro ritmo encendieron este tramo con temas como “Ronroneo”, “Latina” y una selección curada por ella para que la energía no decaiga.

El cierre estuvo a cargo de la DJ Victoria Mussi, quien llevó el recorrido hacia sonidos más electrónicos. A puro “dance” acabó una jornada soñada para un equipo que se puso la “camiseta Sorora” con todas las letras. Un grupo que invitó a materializar los sueños de toda una escena de mujeres líderes que viene caminando desde hace mucho tiempo pero que, en un mundo como este, tiene que amplificar la voz para ser escuchada, vista y tenida en cuenta.

Así, mucha gente disfrutó de este festival organizado de manera excelente por Sorora Música, colectivo de mujeres organizadas para dar espacio a artistas no solo sobre el escenario sino detrás de él, demostrando que no es nuevo el talento que hay en la parte técnica, audiovisual y en todos los ámbitos.

Solo hubo algo a tener en cuenta, y es que los horarios del line up fueron corriéndose, haciendo que algunas bandas suban más tarde de lo pactado. Todo se puede tomar como una hermosa lección de que el trabajo independiente, con o sin apoyo, es capaz de grandes cosas. Las mujeres en la música siempre estuvieron. Siempre hubo referentes y desde ahora habrá cada vez más.