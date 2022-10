Harry Styles presenta el video oficial de “Music for a sushi restaurant”

“Music For A Sushi Restaurant” ya está certificado por la RIAA como Oro y está en el Top 10 en la radio pop (EEUU), convirtiendo a Harry en el primer artista masculino en tener tres canciones en el Top 10 a la vez (“As It Was”, “Late Night Talking” y “Music For A Sushi Restaurant”). Con este posicionamiento, Harry se convierte en el tercer artista en la historia de las listas de Pop Airplay en lograr esta hazaña.

A principios de este año, “Music For A Sushi Restaurant” también fue la banda sonora de un nuevo comercial de Apple AirPods. Harry donó su tarifa de artista para el comercial al Comité Internacional de Rescate (IRC).

En menos de 5 meses, Harry’s House fue certificado Platino por la RIAA y vendió más de 4 millones de copias en todo el mundo. El primer single del álbum “As It Was” pasó 15 semanas en el #1 en el Billboard Hot 100 desde su lanzamiento, marcando la cuarta carrera más larga en el #1 en el Hot 100 en la historia de Billboard. Harry está actualmente de gira con Love on Tour en apoyo de Harry’s House en estadios y arenas de todo el mundo.