Kilkfest: Arctic Monkeys encabeza hoy la primera jornada en el Jockey Club

Una nueva edición del Kilkfest se pondrá en marcha desde hoy y hasta el sábado en el Jockey Club Paraguayo. Dos escenarios y más de 30 artistas formarán parte de esta nueva edición del festival, que este año está encabezado por los británicos Arctic Monkeys y Liam Gallagher.

Los portones se abrirán a las 15:00 y será la agrupación paraguaya Sobre Ondas la encargada de abrir la jornada. En las primeras horas también estarán en escena los grupos nacionales Cassette, Ciudad Mansa, que acaba de lanzar su disco debut “Se hizo de noche”; The Crayolas y El Culto Casero.

La agrupación argentina El Kuelgue, encabezada por Julián Kartun, volverá a encontrarse con el público de Paraguay luego de dos años y medio. La banda se presentará a las 19:00 en el Escenario 1 y llegará con “Cuentito”, un nuevo álbum lanzado en septiembre de 2021.

El cantante mexicano Kevin Kaarl llegará por primera vez a Paraguay con su propuesta de música folk en español. Estará desde las 20:00 en el escenario 2 del festival presentando éxitos como “San Lucas” y “Colapso”.

La banda estadounidense de rock Interpol, que se presentará a las 21:00 en el Escenario 1, estará por tercera vez en Asunción y con un nuevo trabajo discográfico bajo el brazo,“The Other Side of Make-Believe”. Este nuevo álbum fue lanzado en julio pasado y consta de once canciones que fueron producidas prácticamente a distancia, en medio de la pandemia.

El grupo argentino “El mató a un Policía Motorizado” también regresa a Paraguay para esta primera jornada del Kilkfest dispuesto a dar revancha en un gran festival, tras la cancelación del Asunciónico en marzo pasado. Su presentación será a las 22:15 en el Escenario 2 del festival.

Para las 23:30, en el Escenario 1, está prevista la presentación de Arctic Monkeys, una de las bandas de rock más destacadas de la última década. La agrupación, encabezada por el vocalista Alex Turner, se presentará en Asunción luego de tres años y medio con su nuevo álbum “The Car” y sus grandes éxitos.

La primera jornada del Kilkfest finalizará con la fiesta Goldie Oldie, que se llevará a cabo desde la 1:00.

Costo de entradas y canje de pulseras

Las entradas siguen a la venta en Ticketea. Los precios y sectores para las entradas por día son: Campo (G. 275.000), Campo Premium (G. 700.000) y The Lounge (G. 1.200.000). El combo para dos días cuesta G. 400.000 (Campo), G. 875.000 (Campo Premium) y G. 150.000.000 (The Lounge).

También hay combos de tres días, que incluyen la fecha extra de mañana con la fiesta Ologram. Los precios y sectores son: Campo (G. 400.000), Campo Premium (G. 875.000) y The Lounge (G. 1.550.000).

Desde las 9:00 habrá un espacio habilitado sobre la calle Cedro para el canje de pulseras. También se podrá hacer el canje en Kilkenny (Malutín c/ España) de 11:00 a 20:00.