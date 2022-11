¿Viene o no Coldplay a Paraguay? Lo que respondió Nogués entre risas

En una entrevista con ABC Cardinal, Rodrigo Nogués, director de la empresa G5PRO, estaba explicando acerca del “concepto” bajo el cual se desarrollan conciertos multitudinarios en los cuales se establece un porcentaje de las ganancias, que ronda el 85% de ganancias para el artista y el restante para la organización local.

Nogués explicó que en el caso del concierto de Bad Bunny, las ganancias se dividieron en un 90% para el artista y 10% para la empresa local organizadora. “Estas bandas grandes son así, incluso el 90%/10% no es todo, Coldplay por ejemplo pide 97%/ 3%”, manifestó.

Al ser consultado acerca de cómo sabe de ese porcentaje específico en el caso de Coldplay, respondió: “Porque me contaron en otros países”.

Al insistírsele con la pregunta de si G5PRO está en negociaciones con la banda para que venga en abril de 2023, Nogues se limitó a decir: “Sí,...ehhh..ehhh...no, o sea....ehh..ahh, ehh....en otros países me comentaron cómo es”.

“Me agarraste demasiado desprevenido”, añadió entre risas.

“No sé, no te podría decir. Es un sueño. No estoy hablando, con Coldplay no estoy hablando”, respondió ya con carcajadas.

Coldplay en Paraguay: “Ojalá que pueda salir algo”

El empresario continuó sin dar respuestas concretas a pesar de que la semana pasada haya incluso mencionado a abril, como el mes del concierto de Coldplay en Paraguay.

“Hablamos hace muchos años sobre la posibilidad con su management (gestión de equipo), ojalá que pueda salir algo”, se limitó a señalar, titubeando de nuevo.

Si bien esta vez, Nogués no quiso dar afirmaciones, admitió que un equipo de G5PRO estuvo en octubre pasado en Buenos Aires, para el concierto de Coldplay. “Éramos unos cien allí”, dijo. Ante la pregunta de si allí lograron hablar con el grupo, manifestó: “Más o menos, le conocimos nomás”.

Finalmente, aunque no quiso confirmar si Coldplay vendrá o no a Paraguay, el empresario dio detalles sobre lo que implica traer al grupo, como el hecho de que piden como mínimo dos conciertos, los cuales se realizan en un mismo lugar.