Berta Rojas llega hoy con su “Legado” a los Premios Grammy Latinos

Este jueves 17 de noviembre Berta Rojas asistirá a la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latinos 2022 en Las Vegas, Estados Unidos, ya que su reciente álbum “Legado” recibió dos nominaciones: Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Obra/Composición Clásica Contemporánea por “Anido’s Portrait: Chacarera”, que el guitarrista, compositor y arreglista brasileño Sergio Assad compuso para que interpretara la artista.

Estas categorías son premiadas en una ceremonia llamada “Premiere”, previa a la principal. Esta antesala podrá seguirse en vivo desde Facebook, YouTube, Twitter y la página web LatinGRAMMY.com desde las 18:00 (hora paraguaya). Mientras que la premiación de las principales categorías se transmiten luego, a través de señales de cable como TNT y HBO Max Latinoamérica, desde las 22:00.

Nominaciones que se suman

Las dos nuevas nominaciones se agregan a las que recibieron álbumes anteriores de la paraguaya, como Mejor Álbum Instrumental por la obra “Día y Medio”, interpretada junto a Paquito D’Rivera (2012); Mejor Álbum Clásico por “Salsa Roja” (2014), y Mejor Álbum de Tango por “Historia del tango” junto a la Camerata Bariloche (2015).

“Es una alegría para mí y para todo mi equipo haber producido un disco que tiene esta mirada de cariño de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Además, disfrutamos tanto haciéndolo que estamos muy felices, y hablo en plural porque ‘Legado’ es un trabajo de equipo”, señala Rojas, quien ya está lista para acudir al Mandalay Bay North Convention Center, sede de la 23ª edición de los Grammy Latinos.

La concertista de guitarra afirma que “es por de más hermoso llegar con ‘Legado’ a esta instancia”, y con este paso le resulta inevitable “pensar en las pioneras de la guitarra clásica que han abierto este camino”, la francesa Ida Presti y la argentina María Luisa Anido, a quienes evoca en su último trabajo.

Legado “es una mirada a la música hecha en guitarra clásica por mujeres y hombres que pintan su obra con los infinitos colores que la guitarra genera — describe Rojas—. Nos recuerda que todavía hay camino por andar hasta lograr igualdad de oportunidades. Espero que las historias que cuenta este disco sirvan como un pequeño aporte para este fin”.

Una embajadora paraguaya

La guitarrista se ha erigido como una embajadora de la música de América Latina y especialmente de su Paraguay natal. Ha sido destacada entre las mujeres más influyentes del mundo hispano (por EFE en 2014 y EsGlobal en 2017), nombrada Fellow of the Americas por el Kennedy Center for the Performing Arts y honrada en su país con el título de Ilustre Embajadora del Arte Musical.

Este 2022 también ha recibido la Guitarra de Oro, la más alta distinción que otorga cada año la Convención Internacional de Guitarra en honor de su trayectoria.

Rojas reside actualmente en Boston, Estados Unidos, donde conforma el cuerpo docente del Berklee College of Music, de donde viajó a Las Vegas para participar de la noche más importante de la música latina. Los días previos al evento le han servido a la artista para reflexionar sobre el gran impacto que tiene en su vida la guitarra. Asegura que la pasión por hacer música está intacta desde que tiene memoria.

“Sigo llena de preguntas, con muy pocas respuestas, y dispuesta a la aventura diaria que el trabajo con la música genera. La previa de estos premios me ha invitado a mirar hacia atrás y agradecerle esto a la música: la renovada pasión”, destaca.