Yenia Rivarola navega libre y poderosa por su “Paraguay delta”

“La que dejó de cantar ya no soy”, afirmó con mucha seguridad Yenia Rivarola, quien en “Paraguay delta” hace un recorrido por las inspiraciones de toda su vida, hitos que le marcaron tanto a ella como a la humanidad, ya que presenta siete canciones inéditas y cinco reversiones de algunos temas de su primer álbum “Febrero” (2005).

Además el disco, grabado entre Paraguay, Argentina y Brasil, lleva como subtítulo “Yenia, sus canciones y jazzistas de esta tierra”, ya que el género sincopado fue una de las principales causas para que este trabajo exista. “La idea de hacer un disco nace estando como público de lo que es esta movida de jazzistas más jóvenes”, reconoció la artista, quien era asidua asistente a conciertos en Drácena, Mburucujazz y otros espacios.

Todo eso coincidió con sus ganas de volver a hacer música, pero necesitaba a alguien que pudiera congregar a esas personas que terminaron siendo 31 jazzistas. El músico, productor y gestor cultural Víctor S. Morel fue el elegido y quien aceptó esta aventura.

Participan de este álbum el cuarteto grupos como Joaju, Band’Elaschica, Los Panas Jazz Group, Guerrilla Soul, José Villamayor Trío Eléctrico, y músicos como Germán Lema, Esteban Ramos, Miguel Antar, Tiago Mecatti, Pedro Martínez, Chino Corvalán, Óscar Aldama, por citar algunos. Mientras que Rodolfo Brugada se encargó de la mezcla y la masterización.

“Cada uno de estos maravillosos músicos y arreglistas vinieron a aportar. Cada uno es un creador, entonces este es el disco de todos nosotros. Si bien son mis canciones, lo que se escucha es de todos los que estamos ahí”, aseguró.

Un proceso de respeto y admiración

Un componente fundamental que Yenia atesoró durante todo el desarrollo del proyecto fue el respeto de Morel a la visión de la artista quien tenía bien en claro qué quería hacer. “Encontré un compañero de trabajo respetuoso que me apuntaló en las ideas, como él es el jazzista es quien traía el conocimiento desde el respeto a lo que yo buscaba y perseguía”, afirmó.

Una vez iniciado el recorrido, las sesiones de grabación fueron momentos de maravilla, descubrimiento y disfrute para todos. “Era impresionante ver cómo cada uno funciona en estudio. Esa fue una de las cosas más emocionantes porque era estar ante la historia de ver cómo trabajaban de forma tan profesional y creativa”, dijo.

Al momento de escuchar las tomas para empezar a seleccionar elementos en la edición, fue todo un desafío según explicó, porque se encontraron con solo inspiradores y pasajes atrapantes. No obstante, si bien algunas cosas quedaron afuera, en todo momento Yenia respetó lo que sentía ella misma y quedó lo que más representaba a sus deseos.

“Yo ambicioné un sonido para mis canciones, por eso llamé a estas personas, para hacer crecer las músicas y ellos supieron llevarlas al plano que yo amo del jazz”, señaló Yenia, para luego explicar que su álbum es también una celebración a la riqueza del jazz hecho en Paraguay.

“En Paraguay se hace un jazz muy diverso, no es lo mismo lo que hacen Los Panas que Guerrilla Soul o Joaju o Juanjo Corbalán. Quería que se refleje cómo en Paraguay hay una enorme riqueza de abordajes del jazz. Yo fui periodista de arte y espectáculos y a lo mejor mi mirada al disco tiene mucho que ver con mi mirada de periodista también, porque veía una generación, una diversidad, clasificaciones que hace más un periodista”, dijo entre risas.

Homenajes y recuerdos

A la hora de pensar en la convivencia de las canciones del disco anterior en este nuevo trabajo, contó que la anécdota fundacional fue una conversación con Germán Lema. Ella le expresó su deseo de volver a grabar pero él le dijo que ya debían ser otras versiones. “A veces hay decisiones que uno no entiende al comienzo, pero para mí muchas de esas canciones recién ahora encontraron su lugar final”, reconoció.

“La valija”, “Febrero”, “Apuntes de casa”, “A veces” y “Tan Asunción” son los temas que pasaron a integrar este nuevo trabajo y cuyas versiones llegaron a nuevos caminos que la ponen muy contenta, ya que unieron historias suyas previas y de estos tiempos bajo el ala del jazz.

En estas canciones ella sigue contando historias de lo que ve, lo que vive y lo que siente. Pero notó también que un tema recurrente fue la muerte. Desde los homenajes a quienes ya no están como el trombonista y docente Remigio Pereira, el actor Beto Ayala, el político Ananías Maidana, el periodista Vicente Páez o la cantautora chilena Violeta Parra, a las almas de la tragedia del Ycuá Bolaños.

“Hay algo ahí que me lleva a crear en torno a eso, pareciera”, pensó Yenia mientras recordaba que mientras creaba “Una órbita para Ananías” le “llegó” el tema “Beto left town”. “Esa, por ejemplo, es una mezcla entre historias del jazz y de él. Como es un actor me sirvió pensarlo interpretando el rol de un jazzista que es Lester Young. Como en Broadway, cuando alguien fallece se bajan las luces de los teatros, me imaginé que para Beto se bajaban las luces en el Birdland, donde tocaba Lester”, contó sobre una de las ideas.

Incluir un homenaje a Violeta Parra con “Yo, la Monday” fue también parte de haberse involucrado con su historia cuando hizo un homenaje por sus 100 años junto al bailarín Sergio Núñez.

“Ahí conocí la profundidad de su obra, la crudeza con la que escribe resonó en mí. Porque pareciera que las mujeres siempre estamos protegiendo nuestro lado crudo, fuerte, medio brutal y ella es así, además de tener una veta muy apasionada, otra muy mística, otra en la que habla de lo social, no hay límites para su obra, es un inmenso mar de temas”, reflexionó.

Eso ella une en su imaginario con la belleza de los saltos del Monday y el “principicio”, un juego de palabras que da nombre a una obra de Bruno Muñoz que grabara Joaju. “Esa palabra me deja absorta porque pareciera una descripción cultural total, porque siempre estamos entre la catástrofe absoluta y el recomienzo”, expresó sobre ideas que se entrecruzan entre las letras del disco y que ella enlaza de forma poética.

En esa serie de homenajes aparece el recuerdo al periodista Vicente Páez, “una de las personas de ideales más puros que yo conocí, porque conocí a muchas que dicen tener ideales y otras que repiten el librito, pero él fue un hombre bueno”, dice explicando algunas de sus canciones.

Una Yenia libre

Volver a hacer un álbum y rodeada de tanta creatividad revitalizó a Yenia, quien encuentra ahora mucha más libertad y seguridad ya que sus canciones son su lugar seguro. “Uno a veces tiene muchas áreas de inseguridades o autodesvalorizaciones pero sin embargo con mis canciones yo no tengo eso”, planteó.

Si bien estuvo un tiempo sin cantar, hoy se siente con más fuerza y ganas que nunca. “Es prueba de que uno a cualquier edad puede seguir evolucionando, transformándose. La edad trae como sedimentos que te quieren hacer endurecerte, temer ser lo que sos, hacerte creer que ya no vale lo que sos por la edad que tenés, pero comencé a leer ideas nuevas sobre flexibilizar la mente y me sentí muy segura sobre mis decisiones artísticas y este disco me devolvió el recuerdo de quién soy o me mostró quién soy”, profundizó.

“Para mí los discos son sagrados porque son un camino de vida. Tenés que reconciliarte incluso con tu imagen física porque tenés que estar en fotos, videos, vas a aprender a querer eso. Un camino sino es del todo difícil siempre es un poco difícil. Al final fueron tres años de un proceso muy enriquecedor”, redondeó.

A la conquista de nuevos espacios

También salir al ruedo con este disco en esta época para ella es algo que la llena de esperanza, porque según afirmó estamos viviendo en un entorno cultural diferente sobre todo para el desarollo de las mujeres. “Por dar un solo ejemplo (la trompetista y compositora) Mar Pérez es una persona muy influyente en mí y soy mucho mayor que ella. Pero ver cómo se conduce, se planta en el escenario, la valentía con la que presenta sus obras, el compromiso que tiene con su música, hace que sea una persona histórica para mí., una ídola absoluta”, reconoció.

Ahora, para ella, hay un entorno de mayor libertad al que pudo llegar también de la mano de los músicos que tocaron con ella en el pasado. “Volver a hacer el recuento del proceso es muy fuerte porque veo a quienes tocaron conmigo antes y me siguen apoyando”, remarcó.

Yenia se siente orgullosa y con más ganas de seguir creando y tocando, ya que incluso tuvo la oportunidad de mostrar estas canciones este año en el Asujazz y en un concierto organizado por Sorora Música. “El toque en vivo es un punto de partida para algo que se va a re expandir. En el escenario me sentí fuerte como si nunca hubiese dejado de cantar”, recalcó.

“Estoy feliz porque con este trabajo pude plasmar mi fuerza, porque con esa fuerza uno a veces no sabe qué hacer. Es casi toda una vida de tratar de esconder más bien para encajar. Ahora siento más la libertad de poder dejar que eso tome su curso. Es una libertad personal, la conquista sobre tus miedos, en un país que ama enrejar sus cosas como el enrejamiento de las plazas. Pero estoy feliz porque ahora queda el trabajo de pelear un espacio, presencia, seguir creando”, concluyó.

El disco se encuentra disponible en plataformas digitales y en formato físico. Para adquirirlo se puede contactar con Yenia a través de las redes sociales.