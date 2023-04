Ed Sheeran: comienza el juicio en su contra por supuesto plagio

NUEVA YORK. Ed Sheeran llegó a la corte federal de Estados Unidos el martes para un juicio en el que se deberá determinar si la estrella del pop británico plagió la canción “Let’s Get It On” del ícono estadounidense del soul Marvin Gaye en su éxito “Thinking Out Loud”, de 2014.