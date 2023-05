Robert Smith confirma que The Cure llegará este año a Paraguay

Robert Smith, vocalista de la agrupación británica The Cure afirmó ayer, a través de su cuenta de Twitter, que Paraguay es uno de los países de Sudamérica que visitarán con la banda durante este año. The Cure se encuentra actualmente realizando la gira “Shows of a Lost World” por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.