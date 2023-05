¿Quién es el nuevo baterista de los Foo Fighters?

El 25 de marzo del año pasado una noticia terrible conmocionaba al mudo de la música. Taylor Hawkins, el emblemático baterista de la banda Foo Fighters fallecía en un inesperado suceso, mientras se encontraban de gira por Sudamérica. De hecho, la banda había estado unos días antes en Paraguay, como parte del cartel del festival Asunciónico que fue suspendido por el mal clima, no pudiendo dar su show.

El grupo se había llamado a silencio por mucho tiempo, hasta que en septiembre del año pasado realizaron un conmovedor tributo con destacados invitados, donde incluso actuó Shane Hawkins, hijo de Taylor. Esa fue la primera aparición pública del grupo tras la trágica noticia.

Muchos comentaban, entre dudas, cuál sería el futuro de la banda, si seguirían sin Taylor o si se animarían a retomar el camino y por ende quién sería el reemplazo.

La respuesta sobre si el grupo seguiría volvió con el sencillo “Rescued”, lanzado el 19 de abril de este año como claro tributo al fallecido baterista. Hace pocos días, específicamente el 17 de mayo, lanzaron otro tema llamado “Under You” y anunciaron que sería de un nuevo álbum llamado “But Here We Are” que saldrá el 2 de junio.

No obstante, hasta hoy no había trascendido quién tomaría los palillos de la batería para llenar el lugar de Taylor Hawkins. Finalmente, el grupo reapareció a través de un concierto por streaming donde presentaron a Josh Freese como el miembro que saldrá con ellos en una nueva gira que ya tienen programada por diferentes países del mundo y que incluye a Sudamérica.

¿Quién es Josh Freese?

Es un baterista estadounidense, reconocido en el mundo del rock mundial. Integrante de bandas como The Vandals y Devo, además tocó para grupos como Nine Inch Nails, A Perfect Circle, Guns N’ Roses, The Offspring, entre otras. También viajó con Paramore como parte de una gira, en reemplazo de Zac Farro.

En cuanto a grabaciones, participó de trabajos para Michael Buble, Suicidal Tendencies, Glen Campbell, Sting, Danny Elfman, Katy Perry, M83, The Replacements, Weezer. Las bandas lo requieren por su calidad como músico de sesión, para grabaciones e incluso para salir de gira, como es ahora el caso de los Foo Fighters.