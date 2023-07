El sueño cumplido de celebrar a Bach en Paraguay

Hace 30 años atrás, el director villarriqueño Diego Sánchez Haase tomaba una batuta para dirigir, para él, por primera vez una cantata. Mientras que hace 15 años vio nacer la Sociedad Bach del Paraguay desde su inspiración y de la mano de un grupo de soñadores como él.

En el camino sucedieron innumerables hechos, pero uno de los acontecimientos más importantes fue que el año pasado el Bach Collegium de Asunción, ensamble de la Sociedad Bach del Paraguay, hizo un histórico debut en el BachFest Leipzig, en Alemania, siendo la primera vez que un grupo de nuestro país fue invitado.

“¿Ahora qué hacemos?” se preguntaron el maestro junto con los músicos luego de vivir este sueño, así que solo quedaba seguir trazando metas. Fruto de ese deseo empezaron a idear el Festival Bach Sudamericano - Asunción 2023 que a partir de hoy será una realidad.

“Queremos mostrar a Johann Sebastian Bach en Sudamérica y conectar sobre todo con el Paraguay y nuestros tiempos. La idea principal es mostrar ¿por qué Bach es importante en nuestro tiempo?”, explicó el director sobre la base de toda la línea de la programación artística del festival que no solo incluye conciertos sino también charlas, talleres, clases y una exposición fotográfica.

Destacados invitados internacionales

Entre los invitados de otros países resaltó la presencia del joven musicólogo alemán Michael Maul, “el más importante en lo que es la investigación “bachiana”, es como el Messi”, dijo entre risas, para una comprensión más popular de su labor.

Maul es también el director del BachFest Leipzig, quien tiene “una visión moderna de la musicología, con un carisma y una pasión increíbles sobre la música de Bach. Es una enciclopedia andante”, destacó sobre quien será también el padrino de honor del festival.

Luego habrá representantes “bachianos” de Sudamérica. “Viene el argentino Diego Nadra, el oboísta barroco más importante, creo yo, de Sudamérica. Juega en las grandes ligas y toca en las grandes orquestas de Europa y América”, remarcó.

“También estará el argentino Gustavo Gargiulo que es un trompetista y cornetista barroco, que son instrumentos que acá no existen todavía, lastimosamente, pero justamente traemos a las personas claves para que inicien ese movimiento”, explicó. Además se presentarán Marcelo Carvalho, “un trompetista brasileño muy importante en el ámbito de la música barroca” y Carlos Sacanell, “otro trompetista argentino, porque necesitamos tres trompetas barrocas para la primera cantata que vamos a hacer”, explicó.

A la lista se suma el destacado maestro Juan Florentino La Moglie, “uno de los históricos “bachianos” argentinos que empezó realmente el movimiento de la música histórica en Argentina”.

Integran la lista Hugo Ponce un tenor argentino que ya participó con el Bach Collegium en varias ocasiones, la contralto Noelia Consoni, que participará por primera vez con el grupo y la musicóloga colombiana radicada en Alemania, Luisa Moreno López, quien estará vía virtual.

“Tratamos de cubrir todos los ámbitos no solo de la interpretación musical sino también de la musicología y la investigación”, detalló Sánchez Haase sobre todos los participantes que darán clases magistrales y conferencias.

Repertorio dinámico y nuestro

Acerca del punto de encuentro entre Bach y Paraguay, el director detalló que hay una conexión en actividades puntuales, como en el concierto inaugural (el domingo 16 de julio a las 19:00 en Nino Hotel Boutique) donde se presentará una obra de un compositor joven y nacional, Horacio Viñales, y el concierto “Bach en la Catedral de Barrios” en la Catedral Metropolitana de Asunción (viernes 21 de julio a las 19:00).

La obra de Horacio, llamada “Fundaciones y Fundiciones”, fue escrita especialmente para el grupo. “Le encargamos una obra que tenga que ver con la música de los compositores italianos que estuvieron en las Misiones Jesuíticas. En base a eso, en un lenguaje muy vanguardista que a mí me gusta mucho, compuso esta pieza que dura 7 minutos”.

En este lenguaje moderno, Viñales “usa mucho técnicas extendidas, efectos sonoros, dentro de una búsqueda tímbrica muy nueva. Él usa solamente el órgano y la orquesta de cuerdas y en base a eso trabaja en su búsqueda sonora”, contó sobre el compositor de 25 años, quien “tiene mucho futuro”.

También resaltó el concierto llamado “Un arroyo para Bach” (sábado 22 de julio a las 10:00 en la Plaza M. Ortiz Guerrero y J.A. Flores) a orillas de arroyo Mburicaó, donde también habrán una limpieza de manos de los artistas. “Bach en alemán significa arroyo”, explicó el director, quien quiso conectar también la actividad con la plaza que lleva su nombre en homenaje a Ortiz Guerrero, Flores y la naturaleza, algo que inspiraba mucho a los compositores especialmente al alemán. “La naturaleza siempre fue inspiración para los compositores quienes se llenaban de ese espíritu tan lindo de las cosas naturales”, añadió.

Lugares emblemáticos

El director explicó también que buscaron realizar los eventos en lugares no convencionales. En ese sentido, el preinaugural será hoy a las 11:00 en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A donde justamente sonará la Cantata 131 que Bach compusiera en 1707 para la ciudad de Mühlhausen, donde había ocurrido un gran incendio y murió mucha gente. “Es una cantata que compuso cuando tenía 22 años, probablemente la primera cantata que se conoce de él y es una cosa increíble”, dijo.

El concierto inaugural, en el Hotel Nino Boutique, donde funcionaba una fábrica e hilandería, será la celebración oficial de los 15 años donde no faltará una cantata de cumpleaños “bien festiva y alegre”. También habrá otro concierto con música sacra en la parroquia de San Francisco y en la Iglesia Evangélica Alemana.

El día de la inauguración también se habilitará una exposición de fotos de Lourdes Franco Galli, quien realizó una serie fotográfica inspirada en el Preludio 1 “Clave bien temperado” una “obra fundamental para la historia de la música que el año pasado cumplió 300 años”. La fotógrafa dividió el Preludio en ocho frases y las transmitió en fotografías. La muestra pasará luego a la Casa de la Música donde va a estar toda la semana y el sábado 22 habrá una visita guiada con la autora.

Por otro lado, el mismo día de la inauguración pero en Jazz Cube se desarrollará el recital “Bach Cube”, a las 22:00. Allí, el contrabajista José Luis Velasco tocará dos suites para violoncello pero en versión contrabajo.

El espíritu de nuestros tiempos

Para Sánchez Haase celebrar a Bach no tiene que ver solo con interpretar su música sino con entender sus ideas y valores, para quien primaba el hecho de plasmar en música su presente. “Hay mucha gente y joven que está en esa búsqueda, no solo en el ámbito de la música académica sino en la música popular, de encontrar un lenguaje que represente a su generación, a su tiempo”, pensó.

Al respecto, aseguró que le gusta estimular una creación que refleje el contexto actual. “No podemos seguir escribiendo como hace 100 o 200 años, el compositor tiene que ser testigo de su tiempo. Muchos están tomando ese camino de buscar sus propios medios expresivos”, remarcó.

En ese sentido, observó también que desde el lado del público hay mucha asistencia no solo de gente joven sino de rockeros, porque “obviamente Bach influenció en todo”. Al respecto, profundizó que la música de Bach se cruza ya sea con el rock o con el jazz en cuanto a las ideas de sentimientos y afectos y en la parte musical.

Un hecho histórico

Entre la ansiedad y la emoción de ir preparando el evento, Sánchez Haase aseguró que este será un acontecimiento “histórico”, porque “es un sueño enorme que se hace realidad”.

Pensó en todo lo que conquistaron con la Sociedad Bach del Paraguay y en cómo también pareciera que en nuestro país las cosas “siempre llegan tarde”. No obstante, advirtió que eso se debe tomar como ventaja porque se puede construir “un camino importante, especialmente en el ámbito de la música de Bach”.

También explicó que la Sociedad Bach del Paraguay tiene “una institución administrativa y jurídica bien conformada y consolidada, cosa que no es fácil acá, ser una institución sin fines de lucro que no maneja presupuestos enormes, porque nos manejamos con donaciones y sponsors, sin embargo, estamos llevando adelante grandes proyectos. Es una satisfacción muy grande”, afirmó.

En ese sentido, deseó que llegue el momento en que sea “normal que existan estas asociaciones que puedan llevar adelante sin tanto sacrificio o tantas dificultades sus proyectos”.

Recordó cuando estaba terminando sus estudios en Alemania y le preguntó a uno de sus maestros: “¿Qué hago? ¿Me quedo o vuelvo a Paraguay?”, a lo que le respondió: “Te vas a arrepentir de cualquiera de las dos decisiones que tomes; si volvés vas a decir ¿por qué no me quedé en Alemania a desarrollar mi carrera? pero si te quedás vas a decir ¿por qué no me fui a Paraguay a construir algo?”. Ver el camino construido para él es la confirmación de una buena decisión de vida.

Con mucha emoción, Sánchez Haase invitó a gente de todas las edades a acercarse y vivir estas experiencias a través de la figura de Bach que “trasciende todo”. “Yo creo que el mensaje de su música está cada vez más vigente y tiene que ser más escuchado. Ese mensaje de esperanza, de fe, esa conexión tan extraña y tan inexplicable es algo que produce su música y que tiene que conocerse en todo el mundo; tienen que disfrutar de ese patrimonio tan grande de la humanidad que es su música”, reflexionó.

“Hace 10 años conocí en Londres a John Eliot Gardiner, uno de los grandes “bachianos” y estuve conversando con él. Me preguntó: “¿por qué Bach en Paraguay?” Me sorprendió la pregunta y le dije “¿por qué no? Bach es patrimonio universal no solamente europeo. Bach también es sudamericano y paraguayo.