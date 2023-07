Lali González invita a ver una obra “necesaria y transformadora”

En septiembre del año 2021 Lali González debutaba en la serie “La 1-5/18″ en las pantallas del canal El Trece de Argentina. La artista comenzaba así a abrirse camino en el país vecino y a ganarse también el cariño de nuevo público. Incluso, interpretar en esta tira a Rita le valió una nominación en la categoría “Mejor actriz protagonista de ficción” en los premios argentinos Martín Fierro.

Lea más: La película paraguaya “El Apartamento” presenta tráiler y llegará a cines en agosto

Siguió caminando hacia adelante y hasta la actualidad sigue conduciendo en la Argentina el programa televisivo “¿De qué signo sos?” emitido por el citado canal. Entre idas y vueltas entre Paraguay y su nuevo hogar, reacomodando su vida con su familia, este año le llegó la oportunidad de protagonizar “Las cosas maravillosas”, de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe.

El desafío era asumir un unipersonal en el Multiteatro Comafi, en medio de la emblemática calle Corrientes. Bajo la dirección de Mey Scápola comenzó esta aventura, de tomar una obra que hasta ese momento fue protagonizada por el reconocido actor Peter Lanzani, que actuó en la película nominada al Óscar, “Argentina 1985″ y en “El Clan”.

El milagro del arte

Hace poco, Lali había anunciado en redes sociales que comenzaría la gira de esta puesta y el inicio sería en Paraguay. Salieron a la venta cinco funciones cuyas entradas se agotaron en tan solo horas. “Todavía no caigo, no asimilo, pero tampoco doy por asumido el éxito, porque esta carrera tiene sus idas y vueltas, subidas y bajadas”, expresó Lali González al respecto en una conferencia de prensa brindada anoche en el hotel Palmaroga.

No obstante, afirmó estar “muy contenta” de poder anunciar “este hecho realmente milagroso, para mí” al respecto no solo del estreno en Paraguay sino sobre el haber sido convocada a protagonizar esta pieza que “toca un tema muy sensible que es necesario que se haga eco”.

Acerca de la historia, explicó que es el relato de una niña de 7 años que empieza a escribir una lista de cosas maravillosas para su madre quien atraviesa una profunda depresión. “Me da piel de gallina contar”, dijo visiblemente emocionada, también por poder traer la obra al país.

“Para mí es un desafío y un orgullo ser la primera mujer en el elenco rotativo de Argentina arrancar con su temporada, porque después son todos varones”, señaló, añadiendo que ahora que ella sale de gira, en Buenos Aires queda tomando el papel el actor Franco Masini.

También profundizó en que la visión de una mujer y que además es madre, le da un condimento especial a la obra, desde su punto de vista. “Es una obra empática que ayuda a reflexionar y ver esas cosas maravillosas, incluso desde lo que creemos que es absurdo y asumimos que vamos a tener todos los días”, remarcó.

“Yo creo que Paraguay merece la pena vivir esta experiencia. La obra es necesaria y transformadora, me cambió a mi la vida. Me puso en un lugar reflexivo con respecto a mis sueños, mi maternidad, como mujer, como esposa, amiga y laburante”, subrayó.

Un cambio de carril inesperado

Para Lali esta obra no estaba en los planes, recordando para lo que fue a Argentina, que fue a grabar y debutar en televisión con la serie. “Yo fui con otro propósito y que la vida te saque del carril y que no tengas el control es incómodo”, reconoció.

Sin embargo, esta oportunidad le hizo notar que la vida se trata de fluir y fue ahí cuando empezó a disfrutar. En ese instante destacó la presencia y llamó a su lado a Luis Cicero, el asistente de dirección de la obra, quien fue como su “sombra” en el corto tiempo que tuvo para prepararse. “Él estuvo conmigo día a día para trabajar el texto que era largo y difícil, pero donde el público también tiene parte para que yo pueda continuar”, explicó.

Pero este giro de guion en su vida a ella le hizo entender que “cuando uno cumple sus sueños tiene que estar listo”. Al hablar de esto se refirió que uno debe prepararse no solo física sino mentalmente para enfrentar desafíos, más aún para ella que estaba en otro país, mucho más grande que el nuestro en varios sentidos.

Durante el proceso vivió momentos donde “más ataques de ansiedad” sufrió, dijo entrecortada por la emoción y las lágrimas, recordando que tuvo que ser fuerte. Rememoró estar en medio del “stress de lo que es una ciudad tan rápida como son las ciudades grandes, mientras te pasan cosas que querés y tenés que ser fuerte. Entonces hacés un balance de lo importante que es cuidar cuerpo y alma. A veces asumimos que estamos sanos y realmente no hay que descuidar la importancia de estar sanos de la cabeza para poder disfrutar de otra cosa que también es imporante: salir de la zona de confort. Esta reflexión no la hubiese hecho si no hubiese vivido esta experiencia con la obra”, confirmó.

“Aprendí a perdonarme como mamá y como hija porque esta obra es muy empática. Pude trabajar en perdonarme por lo que ya pasó en mis experiencias personales, dejar de culparme y latigarme, para poder seguir y tratar de ser mejor”, dijo también la actriz que se considera muy exigente con ella misma.

La necesidad de una cartelera diversa en Paraguay

Lali celebró el hecho de mostrar en Paraguay otra forma de hacer teatro, ya que la obra plantea una cercanía con el público que rodea a ella, que es la narradora del texto. “Que el público paraguayo elija ver obras alternativas” en un “momento histórico” donde todo se está reactivando, para ella es motivo de alegría.

La obra, que en este momento también se está presentando en Londres, Madrid, México y Buenos Aires, y que tiene una adaptación audiovisual en HBO, hace que “el público participe de forma 360″ ya que hay mucha interacción. En ese sentido, aclaró que habrá disposiciones muy estrictas respecto al uso de celulares, pues la intención es conectarse con el relato.

González insistió en la importancia de la creación de público para toda clase de propuestas. “No es apoyar la palabra, es formar parte de una construcción cultural”, dijo sobre la necesidad de asistentes al teatro pero también de un público crítico. “Necesitamos eso para seguir formando actores desde la crítica, porque o si no no podemos, necesitamos un feedback”, afirmó.

Además, reconoció que los actores crecen en cuanto el público “demanda y pide” toda clase de obras. “Nosotros no vamos a hacer este tipo de obras si la gente no va. El público necesita de todo”, señaló, advirtiendo además que este no es un show de “stand up” por lo que siente que tiene una gran “responsabilidad”.

Lali aprovechó para pedir a los periodistas que también vayan a ver las obras de teatro. En ese marco, expresó que muchas veces los actores “tienen que ir al programa del periodista y si no vas quedás mal, pero sin embargo ellos no van a nuestra obra; te invitan para entrevistarte cuando nunca vieron una obra de teatro tuya o una película. No lo digo desde un lugar de criticar, pero necesitamos de un todo para construir esto para las nuevas generaciones que vienen”, dijo.

Lea más: “Puka Festival” celebrará el stand up en el Teatro Latino

La actriz remarcó la importancia de formar entre todos esta industria e insistió en la necesidad de “que existan más salas de teatro. El Paraguay es todas las otras ciudades, no solo Asunción”, planteó.

La nueva y última función añadida será el domingo a las 15:30 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Ayolas). Entradas a G. 200.000 en venta en Red UTS. El aforo es limitado a 300 personas dado el carácter intimista de la puesta.