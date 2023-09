Primavera Sound Day Asunción: The Cure, Grimes y más artistas llegan a Paraguay

El festival Primavera Sound, nacido hace más de dos décadas en Barcelona, aprovecha cada día de la Primavera para presentar la nueva propuesta gráfica del festival. El festival, que llegará por primera vez a Paraguay en un formato de un día titulado Primavera Sound Day Asunción se celebrará el próximo 7 de diciembre. La banda británica The Cure lidera el cartel del evento, en lo que será su regreso al país luego de una década.

Rodrigo “Coto” Nogués, de la productora G5Pro, afirmó que se tratará de una “experiencia de nivel mundial, con una de las bandas más grandes del mundo como The Cure encabezando el line up”. También afirmó que la grilla de artistas es bien ecléctica y ofrecerá al público “una jornada llena de música, en una fecha accesible para todos ya es que una víspera de feriado”.

Alrededor de 6.000 entradas ya se vendieron para este festival, que tendrá como escenario al Parque Olímpico del COP (Autopista Ñu Guazú). “Es un venue que ya va a ser tradicional y dentro de poco se van a venir más anuncios para el mismo lugar. Ofrece mucha comodidad, acceso fácil y mucho espacio de estacionamiento”, añadió Nogués.

También detalló que el festival contará con dos escenarios, activaciones de distintas marcas y comenzará en horas de la tarde. En cuanto a la grilla de artistas también destacó la presencia de “DJ Playero, una leyenda del reguetón; Slowdive, uno de los propulsores del shoegaze; Grimes, que viene con toda una mezcla de electrónica, techno, una propuesta bastante innovadora”.

Destacó además el regreso a nuestro país de El Mató a un Policía Motorizado, la llegada de The Twilight Sad, agrupación que está acompañando a The Cure en toda su gira; y Soccer Mommy. La grilla también reunirá a artistas nacionales como Deliverans, The Crayolas, The Ollies y Eyesight.

Adri Rodríguez, representante de Bud 66, afirmó que hace años están apostando “a traer lo mejor de la música internacional a nuestro país y esta no es la excepción”.

Por su parte, Carlos Mersán en representación de Personal Flow afirmó que están preparando varias sorpresas y acciones que van a desplegar ese día del festival.

Las entradas siguen a la venta a través de Ticketea con precios que van desde G. 302.500, en la fase de Preventa 1.