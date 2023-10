Miranda! trae fiesta a Asunción

Miranda! estará esta noche, desde las 23:00, en la fiesta de celebración del 18° aniversario del Paseo Carmelitas. Este show marcará el regreso del dúo pop luego de cinco años a nuestro país. La agrupación conformada por Ale Sergi y Juliana Gattas presentará sus principales éxitos, los cuales cuentan con nuevas versiones a partir del álbum “Hotel Miranda!”, publicado en abril pasado.

En este material, el dúo suma colaboraciones con diversos artistas como María Becerra, Cristian Castro, Andrés Calamaro, Chano, Sofía Reyes, Bandalos Chinos, entre otros.

Miranda! se formó a mediados de 2001. En estos 22 años de carrera, ha logrado conquistar al público con canciones como “Don”, “Yo te diré”, “Perfecta”, “Tu misterioso alguien”, entre otras.

El dúo, que ya ha sido confirmado como uno de los números principales del Festival de Viña del Mar 2024, lleva ganados 7 premios MTV y dos nominaciones a los Latin Grammy.

Desde las 19:00, la fiesta se pondrá en marcha con el DJ Carlos Acosta. A partir de las 22:00 llegará al escenario del dúo indie electro-pop Poly Fiction, conformado por Agustina Galli y Jorge Caballero.

La agrupación paraguaya lanzó recientemente el sencillo “Sauvages”, que integra una lírica en francés con algunas frases en inglés. La canción está acompañada por una potente base electrónica y riffs de guitarra.

La fiesta seguirá, después de la medianoche, con el set del DJ Carlos Acosta.

Entradas y más

Las entradas están a la venta a través de Ticketea. Los precios y sectores son: Pista (G. 280.000) y Pista Premium (G. 420.000). También están las Mesas Palco 1 y 2 (G. 4.000.00), que incluyen 6 entradas y consumición; y el sector Lounge (G. 500.000), con barra libre de cerveza.

Los accesos serán por España c/ Senador Long; España c/ Malutín y Teniente Vera c/ Malutín y desde las 18:00 se podrán adquirir las entradas en puerta. El acceso vehicular será por la calle Tte. Vera y el estacionamiento funcionará regularmente.

Los menores de 13 años pueden ingresar solamente acompañados por un mayor de edad.