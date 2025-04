“Primal” de BlackFire: El rock “vintage” ideal para el 2025

Alguna vez en una de esas entrevistas “perdidas” que uno encuentra en YouTube, le preguntaron a Luca Prodan qué le gustaba del entonces rock argentino. El italiano más sudamericano de todos había contestado que no mucho. El cantante de Sumo argumentaba que muchos de los estilos que recién iban llegando al Río de la Plata, ya habían pasado de moda en Europa por lo que antes de aterrizar en Buenos Aires, él ya los había curtido todos.

Si este fenómeno se daba en una Buenos Aires que históricamente siempre fue un polo de desarrollo cultural gracias a sus puertos, la situación en una Asunción y en un Paraguay geográficamente aislado y bajo un puntilloso control de la dictadura y sus informantes, era más complicada. El acceso a revistas, libros y discos era algo reservado a quienes se podían dar ese lujo económico y sin levantar sospechas en el aparato represivo estatal. Es así cómo a nuestro país le pasaron por el costado varios fenómenos juveniles, innovadores y musicales (por separado o todos juntos).

Este antecedente hizo que, una vez entrada la democracia, sea muy difícil generar un circuito y que esos movimientos se materialicen en grupos musicales. Justamente en simultáneo a la caída del régimen y la llegada de la era democrática, en Estados Unidos nacían dos movimientos que marcaron los 90. El más conocido: el Grunge, con Kurt Cobain y las bandas de Seattle como su principal referente. Por otro lado, sin tanta atención mediática, aparecía el Stoner Rock con la escena de Palm Desert en California.

El ahora

Por supuesto, a estas latitudes tardaron en llegar, sobre todo el segundo debido a que no era tan popular. Pero llegaron. Lo importante es que llegaron. Gracias al internet o lo que fuere, aterrizaron y construyeron un nicho con su público, sus agrupaciones y lo más importante; sus grabaciones. Toda esta perorata fue para llegar con el contexto adecuado a “Primal”, el debut de los BlackFire. Este disco de ocho canciones y un poco más de 38 minutos de duración está disponible desde el pasado 4 de abril en plataformas.

“BlackFire es una banda de stoner rock, hard rock y rock psicodélico originaria de Asunción, Paraguay. Con influencias estéticas y musicales de los años 70”, dice su biografía. Si volviéramos a 1990 sería muy difícil imaginar tocando por el microcentro a una banda como esta porque estos estilos, si llegaban, lo hacían muy a cuentagotas. Además, lograr que la propuesta contraste y constate que tocan lo que dicen que tocan porque hay un montón de agrupaciones que dicen que tocan una cosa pero su puesta en escena suena totalmente a otra.

BlackFire cumple con todo y la muestra de ello es Primal. Un material que navega consecuentemente en todas sus influencias, explotando cada detalle para hacer valer -o tributar- sus referencias. El menú de ocho canciones (en realidad seis más una intro y un outro) pasa sin ruborizarse de las líneas de teclado típicas del rock setentero a los riffs de guitarras noventosos condimentados con el fuzz del stoner.

Claves del disco

El primer corte -asumo- “Mental Noise” que estrenó videoclip oficial e “In to the Death Game” muestran el perfil más sucio de las composiciones, mientras que “Ful Moon Light” pretende ser una balada bien hippie. En esta canción me parece que hay una saturación innecesaria de las voces que descoloca mucho. Quizás este sea el punto flojo de todo el material. El resto aprueba sobradamente.

Bienvenido Primal, una propuesta refrescante para el rock clásico en estos lares. Esperemos que sus padres lo presenten en vivo muchas veces, en distintos lugares y en compañía de otras propuestas nuevas como Delta Cream, Abside o Memory Lain.