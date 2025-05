A Días de Júpiter inicia una nueva etapa musical con “Conversación”

Después de irrumpir en la escena con su EP “Juno” en 2024, el grupo apuesta ahora por una identidad musical más cohesionada y madura, en la que todos los integrantes participan activamente en el proceso creativo. La canción, que destaca por su energía contenida y atmósfera envolvente, anticipa un repertorio cargado de sensibilidad, honestidad y frescura.

Un sonido más colectivo y emocional

“Conversación” no solo marca un avance estilístico para la banda, sino que también revela un nuevo espíritu colaborativo: por primera vez, el baterista Matías Cipolla aporta voz al coro, reafirmando la voluntad del grupo de romper con los roles tradicionales y enriquecer su narrativa sonora.

Conformada por Diego Zarza (guitarra y voz), Francisco “Pancho” González (bajo), Matías Cipolla (batería) y Carlos Dentice (sintetizadores), la banda construye una base rítmica sólida con sintetizadores melódicos y un bajo marcado, que se entrelazan con voces suaves y letras cargadas de anhelo. El resultado es un tema potente pero accesible, diseñado tanto para fidelizar a su creciente audiencia como para captar nuevos oídos.

Preparándose para Rock al Puerto

La publicación de este sencillo llega en un momento clave para A Días de Júpiter, que se prepara para subir al escenario del festival Rock al Puerto el próximo 17 de mayo en Asunción. Allí compartirán cartel con nombres consagrados como Dillom, Las Pelotas, Bersuit Vergarabat, El Zar y Peces Raros, entre otros.

Este lanzamiento confirma el crecimiento sostenido de la banda dentro de la escena independiente paraguaya, consolidando su propuesta como una de las más interesantes y emocionales del panorama actual.

Sobre la banda

A Días de Júpiter nació en 2021 como un experimento creativo entre Diego Zarza y Pancho González (Mente Nativa, Square Pants). Tras años de composición esporádica, el proyecto tomó forma en 2023 con la incorporación de Carlos Dentice (First Paraguayan on the Moon), quien trajo consigo un aire renovador. Posteriormente se sumó Matías Cipolla (Ciudad Mansa, Was it), completando la formación definitiva.

En mayo de 2024 lanzaron su primer sencillo oficial, “No soy yo, sos vos”, al que siguieron “Madrugadas” y el EP Juno, con los temas “2 AM” y “La distancia”. Desde entonces, la banda no ha dejado de crecer, conectando con un público que valora tanto la autenticidad de sus letras como la riqueza de sus arreglos.